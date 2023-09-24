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中壢新明市場如行人地獄 桃市府﹕設市場管理會報優先解決

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道，分隔島被占用堆物，如同行人地獄。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道，分隔島被占用堆物，如同行人地獄。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區新明市場周邊明德路，長期遭攤商占人行道和慢車道，道路分隔島被占用堆置，市民投訴反應「新明市場周邊斑馬線被占用，行人只能走路中央，市長該管管了」，警方取締效果不張，中壢區公所無能為力，該怎麼辦？市政府今天上午表示，10月初市府將成立跨局處的市場管理會報，新明市場是最優先要解決的議題。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路及民權路 39 巷街巷，合法、違法攤販雲集，新明市場大樓逾30年， 至今外圍非法攤販占用道路或人行道擺攤拉生意，市府長期無力解決，合法攤商也在外擺攤搶生意，明德路至民權路39巷，攤商占用馬路擺攤做生意，占用外線道卸貨，分隔島也被占用堆放攤架紙箱，交通混亂、環境髒亂。

近日市民投訴批評早上走進明德路汽機車占用馬路擋道，攤販占用人行道，猶如行人地獄。張姓市民說，新明市周邊都被攤販占用，車子亂停，斑馬線被占用，行人只能走到快車道，「張善政市長該管管了」。

中壢分局最近全力配合市府整頓市容，加強新明市場周邊違規攤販取締，一周大約開單取締7、80件罰單，警方表示，「制度面問題不改善，取締只是治標」，無法根治攤販占用道路人行道亂象。市警局交大隊長林鼎泰表示，如果市府沒有配套措施，攤商不進市場納入管理，剩下警方執法取締，市府如可早上將該市場周邊規畫徒步區，可降低警方執法衝突。

市府經發局主管形容「新明市場沉疴已久」，中壢區長李日強表示，新明市場是長期問題，很難取締根治，區公所將配合市府規畫還路於民。市府經發局表示，將與交通局協商人行道整頓，長期在市場商業區申請合法攤集區，輔導市場外攤商成立自治會管理和申請合法，市府亦將10月初成立跨局處市場管理會報優先處理新明市場和各大市場問題。

議員梁為超說，新明市場攤商問題幾十年，無法改善，興國市場營運是很好模式，市府要徹底檢討，拿出魄力強力取締違法攤商，推出配套吸引人潮進市場。市議員彭俊豪要求市府加強協調攤商進市場改善，市議員徐景文說，他一直接到市民反映新明市場問題，攤商不進市場，在外違規攤商特別多，很多年長攤商，趕得很辛苦，建議另定一套管理辦法，與違規攤商協商管理制度，還給行人、車輛用路空間。

桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道，分隔島被占用堆物，如同行人地獄。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道，分隔島被占用堆物，如同行人地獄。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道，分隔島被占用堆物，如同行人地獄。記者曾增勳／攝影
桃園市中壢區新明市場的明德路周邊長期遭攤商占用人行道和慢車道，分隔島被占用堆物，如同行人地獄。記者曾增勳／攝影

人行道 議員

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