中壢新明市場如行人地獄 桃市府﹕設市場管理會報優先解決

桃園市中壢區新明市場周邊明德路，長期遭攤商占人行道和慢車道，道路分隔島被占用堆置，市民投訴反應「新明市場周邊斑馬線被占用，行人只能走路中央，市長該管管了」，警方取締效果不張，中壢區公所無能為力，該怎麼辦？市政府今天上午表示，10月初市府將成立跨局處的市場管理會報，新明市場是最優先要解決的議題。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路及民權路 39 巷街巷，合法、違法攤販雲集，新明市場大樓逾30年， 至今外圍非法攤販占用道路或人行道擺攤拉生意，市府長期無力解決，合法攤商也在外擺攤搶生意，明德路至民權路39巷，攤商占用馬路擺攤做生意，占用外線道卸貨，分隔島也被占用堆放攤架紙箱，交通混亂、環境髒亂。

近日市民投訴批評早上走進明德路汽機車占用馬路擋道，攤販占用人行道，猶如行人地獄。張姓市民說，新明市周邊都被攤販占用，車子亂停，斑馬線被占用，行人只能走到快車道，「張善政市長該管管了」。

中壢分局最近全力配合市府整頓市容，加強新明市場周邊違規攤販取締，一周大約開單取締7、80件罰單，警方表示，「制度面問題不改善，取締只是治標」，無法根治攤販占用道路人行道亂象。市警局交大隊長林鼎泰表示，如果市府沒有配套措施，攤商不進市場納入管理，剩下警方執法取締，市府如可早上將該市場周邊規畫徒步區，可降低警方執法衝突。

市府經發局主管形容「新明市場沉疴已久」，中壢區長李日強表示，新明市場是長期問題，很難取締根治，區公所將配合市府規畫還路於民。市府經發局表示，將與交通局協商人行道整頓，長期在市場商業區申請合法攤集區，輔導市場外攤商成立自治會管理和申請合法，市府亦將10月初成立跨局處市場管理會報優先處理新明市場和各大市場問題。