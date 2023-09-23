只聞樓梯響？桃園國際棒球場改善工程9月底發設計標

桃園國際棒球場排水性差，常因下雨積水遭球迷批評。體育署6月會勘拍板1.1億元修繕案，由體育署、桃園市政府、樂天球團以6：2：2比例分擔費用，但至今仍無進度；桃園市議員楊家俍擔心，中央經費年底才到位，恐影響明年4月中職賽事開打，希望市府先做初期規畫。體育局長許彥輝說，球場紅土層已夯實，雨水滲排效果差，連草皮都得養護更換，目前規劃改善工程要一次到位，力拼明年3月開幕戰前完工。

桃園棒球場2009年啟用，2011年成為中華職棒球隊主場，由於常因大雨積水暫停比賽或延賽，被球迷譏為「超級壩」，也曾有工讀生拿著毛巾、海綿跪地吸水的荒誕景象。

立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌與體育署長蔡世昌下鄉會勘，拍板1.1億元的修繕合作，除了內外野排水工程，還包括照明設備及電纜線更換、座椅更新，以及解決外野看台漏水等問題，但工程至今無進度，外界擔心「只聞樓梯響」。

體育局已於9月8日邀樂天球團與專家學者組協調委員會，盤點球場需改善項目和研擬雙方權責，初步排定先做內、外野排水工程，依序再做照明設備更換、看台漏水和天棚鐵件安全防護等項目，但中央尚未撥款，體育署預計10月才會函請各縣市申請補助、12月核定經費，屆時將視實際到位補助及預算金額做規劃分配。

楊家俍指出，改善球場排水並非小工程，若等中央12月核定經費再規劃，恐難趕在明年4月職棒新賽季開打之前完成。雖然工程可以分區進行，但球場若仍存在缺失，還是會影響球賽進行和民眾觀賽品質，既然改善工程由中央、地方和球團3方出資，建議市府先處理設計標，待中央經費到位就能發包動工。

體育局長許彥輝指出，桃園棒球場內外野的紅土層經長久使用已經「夯」實，不織布層的布料縫隙也被細小泥沙塞滿，導致雨水滲排效果差，經專家評估，連同草皮都需要進行養護更換。