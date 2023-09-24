桃竹竹苗TPASS 搭機捷到雙北沒優惠

桃竹竹苗通勤月票TPASS將於明天起開賣、10月2日上路。其中，「桃竹竹」、「桃竹竹苗」2方案定期票可搭乘桃園機場捷運，桃捷公司特別提醒民眾，月票搭乘範圍是A22老街溪站到A7體育大學站，若直接搭到雙北市其他機捷車站下車，連同在桃園搭乘的車段都將以「全票」計價。

桃竹竹苗通勤月票共有4大方案，分別為「竹竹」288元、「竹竹苗」699元、「桃竹竹」799元及「桃竹竹苗」1200元。機場捷運線A7體育大學站至A22老街溪站（不含A20興南站）詢問處，明天起開放持悠遊卡、一卡通購買定期票。

桃捷公司指出，桃竹竹苗定期票使用者起訖站都須位於A7站至A22站間，如果超出定期票區間或未使用定期票專用通道，系統會直接於電子票證扣款，且是收取整段車程的費用。A9林口站雖在新北市，但因為前後的A8、A10站都在桃園，也列在優惠區間內。

屆時持有TPASS月票的通勤族，若想一路搭到雙北的A6至A1站下車，桃捷公司提醒，要省錢的話必須在A7體育大學站下車，重新購票上車才划算。

桃捷公司也說明，持桃竹竹、桃竹竹苗的TPASS月票可在機捷16個車站上下車，沿線景點包括橫山書法公園、華泰名品城、Xpark、大古山、樂天棒球場等，歡迎搭機捷、玩桃園。