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竹縣湖口生命園區終止興建 自救會：等來正義一刻

中央社／ 新竹縣23日電

新竹縣府今天表示，經檢討評估後，決定終止新竹縣生命紀念園區實施規劃案，並終止興建，已發函新竹縣反生命園區自救會說明。自救會成員開心表示，終於等來正義一刻。

新竹縣政府民政處向中央社記者表示，縣府聆聽各方意見後，其中諸多意見具參考價值，經檢討評估，決定終止委託「新竹縣立生命紀念園區興建實質規劃」案，本案終止興建。

縣府民政處指出，未來將與各鄉、鎮、市公所進行殯葬設施評估，並檢視短、中、長期供應量能與需求，從長計議，制定符合民眾期待與需求的殯葬政策。相關內容已函覆新竹縣反生命園區自救會說明。

新竹縣反生命園區自救會今天向中央社記者表示，下午收到新竹縣生命園區終止興建公文，自救會成員都相當興奮，終於等來正義一刻。

新竹縣政府8月29日舉行主管會報，民政處於會中提出臨時動議，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案。對此新竹縣長楊文科說，在諸多考量、且無人異議狀況下，准予通過，縣立生命園區、殯葬政策將從長計議。

當時，反生命園區自救會成員認為，既然楊文科已決定終止生命園區計畫，建請縣府以正式公文發給新竹縣反生命園區自救會，以白紙黑字宣布停止興建生命園區計畫。

新竹 自救會

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