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新竹甜柿受三重打擊農損估破10萬公斤 今秋恐難吃到

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣尖石、五峰甜柿受颱風摧殘受損嚴重，農業處已展開農損現金救助作業。圖／新竹縣府提供
新竹縣尖石、五峰甜柿受颱風摧殘受損嚴重，農業處已展開農損現金救助作業。圖／新竹縣府提供

新竹縣尖石、五峰山區今年受到風災影響，造成即將收成的甜柿落果嚴重，在地柿農稱「大果掉光光，葉子也吹爛」，很久沒有遇到颱風，沒想到那麼嚴重，加上近年猴害嚴重，且原本就因人力短缺不少柿農棄種，五峰鄉長秋維書即憂今年新竹甜柿量少價貴，恐怕一般民眾也難吃到。

秋維書表示，新竹甜柿為一年一收作物，往年約10月上旬開始採收，五峰鄉種植以桃山村及大隘村為大宗，但這次颱風海葵過境期間強陣風大，不少甜柿因而被吹落，農友事後巡視果園才發現落果嚴重，讓原本就已逐年減少的產量更是雪上加霜。

秋維書指出，五峰甜柿面臨的不僅是風災農損，還有猴害肆虐及青年外移，桃山村有大量柿園被迫廢耕，僅剩少數高齡柿農苦撐，鄉公所希望藉成立青年工作坊吸引青農返鄉，但眼下仍須解決農損問題。

五峰鄉公所農經課表示，五峰鄉這次受理農損面積已達20公頃，估計損失可能達到6萬5千公斤。尖石鄉同樣農損嚴重，鄉內種植的62公頃甜柿中就有超過18公頃落葉、落果，預估產量較往年減少6萬3千公斤，公所派員巡視也面對不少柿農求助，因此目前正展開受理登記。

新竹縣府農業處長傅琦媺表示，今年新竹甜柿因雨水充足、高溫，使得甜柿早熟，不少甜柿都已經接近可以採收卻遇風災，農業處已指示公所動員人力，加速現金救助時效，儘速完成救助作業協助農民復耕，受現金救助額度為每公頃10萬元，甜柿損失率達20%以上者依救助項目救助額度予以救助。

新竹 颱風 青年

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