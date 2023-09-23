每月最高可用100點 竹市敬老愛心卡首創「農會也能刷」

新竹市敬老愛心卡1年只有8%點數被長者使用，市長高虹安昨宣布到農會消費也能刷，每月最高可使用社福點數100點，未來會評估使用情況，研議是否加碼。

新竹市社會處統計，竹市8月人口約45.5萬名，65歲以上持有敬老卡的長者約4.7萬名，市府雖編列預算提供點數，讓長者用於國民運動中心及搭車，但長者使用情況不多，去年使用敬老卡消費金額僅預算的8%，為使長者生活更便利，因此擴大開放在竹市農會消費。

社會處長黃佳婷說，竹市府核發給長輩敬老卡與身障者的愛心卡（簡稱社福卡），每月補助600點，可搭公車客運、敬老愛心計程車，使用國民運動中心與公立泳池及搭乘台鐵；昨開辦擴大使用可於新竹市農會本會、民權與新興辦事處消費，預計10月底開放虎林、樹林與內湖辦事處，每月上限為社福點數100點，1點即1元。

高虹安感謝農會及電子票證等公司積極配合，讓長輩們能在中秋前夕開始使用社福卡點數購買農產品，民眾也樂得開心。

彭姓老婦表示，自己雖然有敬老愛心卡，但是平常很少在用，知道敬老愛心卡可以到農會採買很開心。