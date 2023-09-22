桃園山豬湖生態親水園區二期擴至28公頃 今年底完工

桃園市水務局今天表示，大溪山豬湖生態親水園區二期加值計畫「大嵙崁地質公園計畫工程」面積擴大為28公頃，工程總經費約為8000萬元，111年7月開工，預計112年12月底完工，將有效提升水生棲地環境、河灘草澤棲地、淺山次生林棲地及螢火蟲草溝棲地整體生態環境多樣性。

大嵙崁地質公園計畫工程完工後，將吸引早年溪流常見的指標物種像高體鰟鮍重返山豬湖，既有的螢火蟲生態也藉由工程友善措施獲得保全，再加上新增的草溝棲地優化及生態步道，後續螢火蟲季擁有更完善的孕育基地及環教課程視角，帶給民眾全新的環境觀察體驗。

水務局表示，大漢溪是桃園歷史的起點，也是桃園的母親之河，利用鳶山堰至後池堰間的水域空間及周邊土地，以大漢溪河防安全、水防道路改善及水與綠休閒生活空間營造為3大主軸，結合中庄吊橋、中庄調整池、大嵙崁親水園區及瑞興濕地公園，期盼打造生態、觀光、環保及優良水質的國際級水域環境。

大漢溪山豬湖生態親水園區一期工程以生態探索、環境觀察及親子共享的理念打造18公頃的生態探索園區。二期加值計畫「大嵙崁地質公園計畫工程」面積擴大為28公頃，將大漢溪獨特的河階地景納入其中，並以「大溪綠崁、津畔尋岸」做為這次工程願景，藉由山河為主軸規畫出兩大觀察路徑：大漢溪尋渡之旅（濱溪路徑）及娘子山孕水循跡（山林路徑），帶領民眾上山下河看見土壤以下的深厚文史、地質底蘊。持續修復山豬湖原生物種生態棲息環境，移除違法開闢之農田、茶園，翻轉1.1公頃受破壞的次生林，保全既有水路生態渠道、新植喬木灌木及水生植物，營造生態多樣性棲地環境；生態河道水源利用永福溪攔河堰落差，以重力流的方式引入溪水，新增總長達600m的生態河道，同時透過河道深淺設計及水生植栽計畫，創造多樣化水道棲地；持續推動環境教育於園區新設生態導覽牌面，營造16處環境教育解說節點，讓民眾更了解河道地質景觀及人文歷史。