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徐千晴為嗆記者鞠躬道歉 議員籲發言人勿過於傲慢

中央社／ 新竹市22日電
新竹市政府發言人徐千晴常在臉書發美照。圖／取自「徐千晴 新竹市府發言人」臉書
新竹市政府發言人徐千晴常在臉書發美照。圖／取自「徐千晴 新竹市府發言人」臉書

新竹市府發言人徐千晴昨天對1名記者回覆「今天問幾題了」等語，引發記者不滿，她上午在媒體鏡頭前鞠躬致歉。有新竹市議員認為，市府發言人勿過於傲慢，應更謙卑。

1名記者昨晚在新竹市政府的通訊軟體LINE媒體群組指出，最近新聞事件較多，他詢問市府回應，卻得到徐千晴打電話詢問「你今天已經問幾題了」、「為什麼都要跟別人問不一樣」、「不能統一一下嗎」等。

這名記者質疑，徐千晴的說法是否代表新竹市政府發言，未來是否要規定記者1天只能問幾個問題，或徐千晴每天統一公告有哪些問題可以問。

對此，徐千晴今天上午陪同新竹市長高虹安出席視察行程時接受聯訪表示，最近事情多、壓力大，對媒體發言不當，希望這名媒體記者可以接受她的道歉。徐千晴語畢，一鞠躬致歉。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，身為發言人，就是市府的代表，言行舉止要更謹慎，勿過於傲慢、頤指氣使對待媒體，也應更謙卑。

對於徐千晴今天在媒體鏡頭前鞠躬道歉，楊玲宜說，表示徐千晴已記起教訓、知錯能改，呼籲民眾黨要持續謹守他們所謂「白色新政治」，別變成「白色新恐怖」。

徐千晴 議員

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