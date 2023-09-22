新竹市府：公務員外流公文 已由政風調查

媒體報導，新竹市府疑抓到有公務員將內部公文外流給府外人士。對此，新竹市府今晚發布新聞稿表示，確實發現公務員將內部公文外流，當事人已坦承，案件由政風調查。

1間網路媒體下午以獨家報導方式，提及「竹市府證實有內部公文遭外洩給名嘴」，指是政治評論員李正皓昨天在臉書（Facebook）發文指控昇益開發核定都更案的相關文件。

李正皓在臉書發文澄清，他是在新竹市府的都發處網站查到相關公文。

1名不願具名的新竹市府人員向中央社記者表示，外洩的公文疑為水源農村社區土地重劃案相關文件，提供給非屬民代身分的一般民眾。

新竹市府晚間發布新聞稿說明，近期確實有發現公務人員將內部公文外流，當事人已承認，此案由政風調查，調查後再對外說明。