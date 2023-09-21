高雄偏鄉學童參訪世客博 盼認識各地客家文化

高雄市客家事務委員會辦理文化教育體驗遊程，帶領偏鄉132名學童到桃園參觀世界客家博覽會，期望讓客庄地區的學生認識世界及台灣各地的客家文化。

高雄市客委會主委楊瑞霞今天接受媒體聯訪表示，希望透過帶領偏鄉推動客華雙語學校的學子體驗遊程，讓高雄客家地區的孩子們，認識客家人在世界各角落事跡，以身為客家人為榮、為客家文化驕傲，繼續傳承推廣客語。

楊瑞霞說，活動分2天辦理，除了在18日邀請高雄市的中壇、廣興、龍肚、龍山國小學生到世客博參訪，並帶領小朋友們在高雄展區演唱「茶頂山的風」，小朋友們也以烏克麗麗伴奏，溫馨的氛圍吸引許多參觀民眾駐足觀賞。

楊瑞霞指出，21日規劃的「唸詩。來食茶」活動，則邀請美濃、福安、東門國小學童參訪，並朗誦高雄著名客家文學作家的詩詞作品，象徵對客家文學作品的致敬與傳承，同時也邀請茶藝老師設置茶席泡製六龜山茶，由小朋友用客語向現場民眾介紹推廣。

楊瑞霞表示，「2023世界客家博覽會」是台灣第一次以族群為主的世界型博覽會，民眾可以藉此了解世界各角落的客家事跡，高雄展區也展出高雄客家特有的豐富型態與文化底蘊，歡迎民眾前往觀展，感受不同地區客家文化的精彩氛圍。