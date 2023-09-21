史上頭一次！白沙屯媽祖「粉紅超跑」國慶連假嘉市遶境

嘉義市長黃敏惠去年底受嘉市大福興宮邀請，前往苗栗縣白沙屯拱天宮致贈大帖，邀請媽祖來嘉遶境賜福，請示白沙屯媽祖同意，10月7、8日國慶連假來嘉遶境，7日上午7點黃敏惠將帶領廟方代表及信眾，在公明路與啟明路口搭建紅壇接駕，2天遶境，預計將湧入逾10萬信眾，大福興宮與市府、各友宮廟、警局，做好接駕，接待信眾準備。

大福興宮在通往廟方路口搭建牌樓，在路上遍插旗子歡迎，廟方總幹事蔡坤章說，史上頭一次接駕「粉紅超跑」媽祖神轎，規格儀式比照北港朝天宮接駕，慶祝諸羅建城320年，嘉邑大福興宮月老祖廟邀請白沙屯媽祖蒞嘉贊境，7日接駕後繞境，晚間駐駕大福興宮，隔天8日再遶境市區，2天市區共計26公里路程，8日下午15點30分離境返回。

蔡坤章表示，「粉紅超跑」來嘉遶境，7日清晨廟方遶境車隊搭車南下，路線事先規畫，大福興宮隨同出巡有福德正神、月老尊神、吳府千歲共三頂神轎，隨行信眾人數難估算。廟方安排附近精忠國小、麗園駕訓班、蘭潭國中、林森國小、普照寺，提供信眾休息睡覺地方，遶境沿途有各友宮廟、信眾準備食物飲水等接待，「粉紅超跑」駐駕大福興宮會比照進駐北港朝天宮，神轎在眾人吶喊「進哦！」後進駐。

黃敏惠說，今年諸羅建城320周年，在特別時刻白沙屯媽祖將首次來嘉賜福，令人興奮感動，感謝大福興宮邀請、更感謝白沙屯拱天宮洪文華主委帶團隊來討論細節、勘查路線，希望事前詳細規畫，為嘉市帶來宗教觀光人潮，市府將協助交通管制，讓活動圓滿完成。