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中央大學蓋醫院被打槍！地方盼校區活化 勿淪炒房廣告

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
中央大學爭取八德校區設立醫院，計畫今年2月被衛福部駁回，但校方未放棄，地方也期盼能有醫院進駐。圖／呂林小鳳議員提供
中央大學爭取八德校區設立醫院，計畫今年2月被衛福部駁回，但校方未放棄，地方也期盼能有醫院進駐。圖／呂林小鳳議員提供

中央大學計畫在桃園市八德興建499張急性病床的區域醫院，但因為醫療分區歸屬北桃園，北桃園又有長庚醫院、部立桃園醫院等大型醫院，受限每1萬人50床的規定，今年2月8日被衛服部否決；八德近年市地重劃人口成長飛速，鄰近的大溪區也沒醫院，地方仍盼計畫成行，市府則建議中大先縮小醫院規模，循序漸進發展。

據了解，中央大學2021年獲市府無償撥用八德2.55公頃大學用地後，有意興建醫院委外經營，雖然計畫受阻，現階段仍有占地0.95公頃智慧健康園區計畫，預計年底啟動招商；智慧健康園區計畫包含智慧門診、生殖醫學和長照中心，另有創新基地與人才培育中心，但地方仍希望有醫院進駐。

桃園市議員許家睿指出，按桃園次醫療分區規範，八德與桃園、龜山、蘆竹、大園、大溪和復興等行政區被歸類在北桃園組。由於衛福部有規定每1萬人不得逾50床的病床設置比例，北桃園又有長庚、部立桃園醫院等大型醫院，且長庚醫院就佔了2918床，中大已無剩餘床位可申請設立醫院。

許家睿表示，長庚鄰近新北林口，也服務不少新北人，建議市府向中央爭取，將長庚病床部分占比畫歸新北，騰出可設置的病床數量讓桃園運用。另外，市府若有心要推市立醫院，也可以考慮與中大合作，先蓋99床以下、市府可核准的地區醫院，後續再視情況拓展規劃。

市議員呂林小鳳指八德重劃區多年輕家庭，建議市府與校方朝婦幼醫院方向努力；市議員楊朝偉認為中大應盡快調整發展方向，活化校地，避免蓋醫院議題淪為建商炒作房價廣告。

桃園市衛生局表示，中大八德校地面積未達興建市立醫院規模規模，市立醫院的設置還在評估其他地點，有建議中大朝「醫、養合一」方向規劃，以急症99床、安養200床為目標，市府可直接核准，之後再拓展規模。

中央大學 新北 長庚 衛福部

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