桃園大溪特色老店明起慢體驗活動 不同觀點看大溪

桃園市立大溪木藝生態博物館為活化大溪老街的中山路、中央路在地故事老店及空間，明天起11天辦理大溪慢慢活動，增加遊客周休假日探訪去處，木博館長陳倩慧今天下午表示，透過特色老店、藝文空間走進大溪人生活和文化，從另一個觀點走探看大溪。

這項大溪慢慢活動，辦理歷史街區共同設計成果展，透過地方輔導團隊、設計師活化具在地故事的老店及閒置空間合作，在大溪區多目標體育館主展場及中山路、中央路街區10組老店空間，讓遊客一起跟著地圖，慢慢走入街區觀察，遊訪小鎮慢生活及體驗大溪文化。

陳倩慧表示，為讓遊客更加認識大溪老店文化，在地方創意團隊和空間文化合作，形塑中山路、中央路兩條特色街區，一是傳統老店、一是日據時代以來的藝文空間老店，以慢設計、慢體驗、慢實驗方式推廣大溪文化，讓遊客走入大溪，從另一個觀點遊逛看大溪。