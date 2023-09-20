全台最美市集限定2天 199元就有中秋應景提燈、吊飾DIY

桃園中壢馬祖新村眷村文創園區預計於本月23至24上午11時至下午5時30分日推出「月下秋分」主題市集，現場集結25個特色品牌，包括甜點、植栽、文創、香氛和飾品等，搭配街頭藝人表演及現場手作體驗，在懷舊眷村裡展現創意與活力。

位於中壢龍岡地區的馬祖新村眷村文創園區，原是1957年為安置駐守馬祖列島的陸軍第84師部隊在臺眷屬而建造的眷村，近年經桃園市政府透過保存眷村文化資產，修復活化、轉譯歷史空間，搖身成為廣受歡迎的文創園區，並定期辦理文創市集。

依據時令主題及特別節慶規畫每月主題，募集在地特色品牌，在眷村特色建築外觀與懷舊氛圍的襯托之下，馬村市集更獲得「全台最美市集」的讚譽。

今年9月開始，馬村市集推陳出新，增加街頭藝人參與演出，未來民眾可在市集中見到魔術、歌唱、輕音樂演奏以及特技等豐富表演。另每月市集將固定推出特色手作體驗攤位，例如輕黏土、油紙傘手繪、手作香包等，讓親子家庭和遊客們能在手作中共度愉快時光。

這次活動將有相當應景的月兔提燈、月餅吊飾及葉「紙」傳情等DIY手作活動，每天6場次，每場限量20人，民眾可上網或現場報名，只要199元就能玩超划算。市集則有咖啡、貝果、手工飾品、花藝、香氛、布藝等多樣化文青小物，讓民眾逛逛。

馬村市集融合傳統和現代，希望在維持懷舊的眷村特色之餘，創造出有別於以往的新風貌，無論是文化愛好者還是尋求驚喜的遊客，都可在這個市集中體驗馬祖新村的文化魅力。