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泰安文化生態輕旅行推5大主題行程 還有APP可輕鬆運用

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
泰安鄉公所9月23日至10月29日推出「泰安文化生態輕旅行」，結合原住民文化及泰安景點，規畫5大主題行程及12梯次活動。聯合報系資料照
泰安鄉公所9月23日至10月29日推出「泰安文化生態輕旅行」，結合原住民文化及泰安景點，規畫5大主題行程及12梯次活動。聯合報系資料照

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅，9月23日至10月29日推出「泰安文化生態輕旅行」，結合原住民文化及泰安景點，規畫5大主題行程及12梯次活動，還有拍照打卡送好禮抽獎，希望讓遊客深度體驗泰安鄉的文化與生態；此外也推出泰安鄉智慧旅遊網站及「享趣泰安玩」APP，方便民眾一機在手暢遊泰安。

泰安鄉公所指出，享趣泰安玩APP有Android及IOS系統版本，喜歡登山、露營、泡湯及旅遊民眾，可下載APP快速網羅泰安鄉熱門景點，規畫2天以上行程的遊客也可搜尋相關旅宿飯店、溫泉會館及露營區資訊，並且連結至訂房平台，瀏覽房型及住宿資訊，此外還可透過APP自訂行程及規畫私房行程，把想吃、想玩、想住的都加入行程，簡單拖拉變更個人行程，結合google定位安排行程路線與距離，功能相當實用。

泰安為原鄉地區，不僅有自然景觀與人文歷史，更蘊育豐富原住民文化，「泰安文化生態輕旅行」一日遊活動，規畫5大主題，在周末及國定假日共12梯次，分別為「泰雅文化生態漫遊」、「中興、士林部落文化生態輕旅」、「竹林秘境古道行」、「梅園文化生態巡禮」及「雪見生態漫遊」，內容多元，透過在地導覽解說、DIY、射箭體驗及原鄉風味餐等方式，讓民眾體驗泰雅族部落傳統文化及認識泰安鄉的生態環境。

鄉公所表示，每個主題行程適合各年齡層，對原鄉文化有興趣民眾不能錯過；另外還規畫打卡抽好禮，9月23日至10 月29日結合智慧型手機「打卡」Check in功能，規畫鄉內6大打卡景點，遊客前往合影拍照打卡上傳可抽好禮，獎品有泰安泡湯及湯屋券，合計50份獎，將於11月9日上午10點直播錄影抽獎過程並公告官網、fb 粉專。

苗栗縣泰安鄉推出智慧旅遊網站及「享趣泰安玩」APP。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣泰安鄉推出智慧旅遊網站及「享趣泰安玩」APP。圖／泰安鄉公所提供

露營區 原住民

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