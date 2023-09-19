高虹安解凍寡婦樓都更案？ 竹市府還原駁斥：子虛烏有

有媒體報導指新竹市長高虹安解凍「寡婦樓」都更案，並稱背後疑有建商對價關係。新竹市政府今天發出聲明澄清，指此案在2015年即已依法進行相關審議作業，去年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，所謂對價關係不僅子虛烏有，更嚴重打擊市府聲譽。

民眾黨市議員李國璋痛斥，民進黨為了轉移巴西蛋、農業部、超思案的爭議，不斷以錯誤、扭曲、不實，甚至完全造假的言論，配合媒體、名嘴、網軍一條龍抹黑攻擊新竹市政府與高虹安市長。

新竹市政府說明處理寡婦樓都更案過程，說明寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，係國防部為活化國公有土地，委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標實施者，並由理銘開發股份有限公司得標，2014年6月17日簽約。

市府表示，此案依都更前參與分配的權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億元，國產署約7737萬元，理銘開發約8.3億元。

市府說明，因寡婦樓都更案座落於頭前溪水質水量保護區內，且面積達3. 1公頃，基地內涉及古蹟歷建、老樹保存等議題，都更審議作業時，依規需先行辦理包括環境影響評估、文資、綠資源審議等相關作業，釐清後才能再進行都更審議作業。

針對樹木移植與文資審議部份，竹市府說明，樹木移植綠資源審議作業是在2022年9月經審議會審議通過，同年11月經市議會與市府備查。文資審議也在2014年送文資審議會審議，1號廠房寡婦樓2015年4月遭拆除，後至2021年4月22日召開文資審議會確認1號廠房（寡婦樓）不具文資身分。

竹市府指出，歷史建築周邊營建開發工程行為涉及文資法34條部分，經2022年及今年多次文資委員審查，決議修正後通過。而歷史建物（2號燃料廠房、4號大油槽、5號大廠房）修復工程基本設計審查，經文資委員今年2次審查會議，會議決議修正後通過，後續將續行細部設計審查作業。

市府也強調，環境影響評估審議作業是市府依規於2016年組成初審小組，小組委員及召集人全由外聘專家學者組成，今年8月3日經第4次初審會議建議通過後，尚需進行環評大會審議作業。環評小組委員會議非市長主持，府內都審會則秘書長主持，所謂「對價關係」是子虛烏有，更嚴重打擊市府聲譽。

市議員李國璋說，有名嘴稱中間有對價關係，那應該調查的是任內通過該都更案各項流程的前市長林智堅與前代理市長陳章賢，他將提案要求政風處調查林智堅在此案是否有對價關係，同時提案要求政風處調查，水源、溪橋等3大重劃區。