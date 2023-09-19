快訊

勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

專家指巴西蛋9月27日過期！再加農業部「嚴重失誤」恐銷毀逾8千萬顆

「標準空前嚴格」國軍特戰化？ 立委爆超硬體訓內容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安解凍寡婦樓都更案？ 竹市府還原駁斥：子虛烏有

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市寡婦樓原住戶，不滿國防部拆遷補償不公，曾雇工欲拆除自建屋頂，圖為尚未遭破壞前的樣貌。本報資料照
新竹市寡婦樓原住戶，不滿國防部拆遷補償不公，曾雇工欲拆除自建屋頂，圖為尚未遭破壞前的樣貌。本報資料照

有媒體報導指新竹市長高虹安解凍「寡婦樓」都更案，並稱背後疑有建商對價關係。新竹市政府今天發出聲明澄清，指此案在2015年即已依法進行相關審議作業，去年代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業，所謂對價關係不僅子虛烏有，更嚴重打擊市府聲譽。

民眾黨市議員李國璋痛斥，民進黨為了轉移巴西蛋、農業部、超思案的爭議，不斷以錯誤、扭曲、不實，甚至完全造假的言論，配合媒體、名嘴、網軍一條龍抹黑攻擊新竹市政府與高虹安市長。

新竹市政府說明處理寡婦樓都更案過程，說明寡婦樓都更案範圍屬國防部土地，係國防部為活化國公有土地，委託內政部營建署城鄉分署發包公開招標實施者，並由理銘開發股份有限公司得標，2014年6月17日簽約。

市府表示，此案依都更前參與分配的權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億元，國產署約7737萬元，理銘開發約8.3億元。

市府說明，因寡婦樓都更案座落於頭前溪水質水量保護區內，且面積達3. 1公頃，基地內涉及古蹟歷建、老樹保存等議題，都更審議作業時，依規需先行辦理包括環境影響評估、文資、綠資源審議等相關作業，釐清後才能再進行都更審議作業。

針對樹木移植與文資審議部份，竹市府說明，樹木移植綠資源審議作業是在2022年9月經審議會審議通過，同年11月經市議會與市府備查。文資審議也在2014年送文資審議會審議，1號廠房寡婦樓2015年4月遭拆除，後至2021年4月22日召開文資審議會確認1號廠房（寡婦樓）不具文資身分。

竹市府指出，歷史建築周邊營建開發工程行為涉及文資法34條部分，經2022年及今年多次文資委員審查，決議修正後通過。而歷史建物（2號燃料廠房、4號大油槽、5號大廠房）修復工程基本設計審查，經文資委員今年2次審查會議，會議決議修正後通過，後續將續行細部設計審查作業。

市府也強調，環境影響評估審議作業是市府依規於2016年組成初審小組，小組委員及召集人全由外聘專家學者組成，今年8月3日經第4次初審會議建議通過後，尚需進行環評大會審議作業。環評小組委員會議非市長主持，府內都審會則秘書長主持，所謂「對價關係」是子虛烏有，更嚴重打擊市府聲譽。

市議員李國璋說，有名嘴稱中間有對價關係，那應該調查的是任內通過該都更案各項流程的前市長林智堅與前代理市長陳章賢，他將提案要求政風處調查林智堅在此案是否有對價關係，同時提案要求政風處調查，水源、溪橋等3大重劃區。

都更 國防部

延伸閱讀

北市松山區指標都更案 業者分析：吸兩類買方目光

綠營揭高虹安重劃疑雲 民眾黨斥：造謠！民進黨才有關

外界點名高虹安副市長人選？ 民眾黨市議員李國璋回應了

柯文哲老家自拆違建 民眾黨新竹主委喊話民進黨別雙標

相關新聞

苗栗火車站電梯故障 遭投訴讓日本友人「受苦難」很汗顏

台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1個多星期，迭遭民眾投訴，一名讀者投訴日本大阪的友人因此提行李走樓梯，且故障告示沒有英...

竹東躍全國人口第一大鎮 學者提重塑在地木材產業

新竹縣竹東鎮成為全台人口第一大鎮，讓竹東再次成為各界關注焦點，陽明交大助理教授曾聖凱提出竹東應重塑林業發展，打造以國產工...

部桃醫院與日本NGO和平之風簽署備忘錄 台日災難醫療聯手援助

衛福部桃園醫院代理院長陳日昌與日本NGO「和平之風（PWJ）」ARROWS飛行搜索醫療隊負責人稻葉基高醫師簽署災難醫療人...

龍科擴大徵收竹科讓步 桃議會明專案報告要市府說清楚

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫引發反對龍科擴大土地徵收自救會抗爭，桃園市議會臨時會明天召開市府專案報告，市議員...

泰安文化生態輕旅行推5大主題行程 還有APP可輕鬆運用

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅，9月23日至10月29日推出「泰安文化生態輕旅行」，結合原住民文化及泰安景點，規畫5大主題...

泰豐自辦重畫區今啟動將創造三贏 民代籲別重蹈覆轍

桃園中壢泰豐輪胎廠位在中壢中華路二段上，鄰近市中心，桃園市政府為促進地區發展經過逾20多年努力，去年11月核准實施重畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦