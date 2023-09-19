苗栗「老適在一起」生活節擴大為社造季 展現社造成果

苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，結合鄉鎮市公所、社區、青年、產業夥伴投注心力，並以「老適在一起」生活節展現成果，今年除10月28日在苗栗特色館推出生活節成果展 ，更從9月21日起擴大推出2個月的「社造季」，從點到面，以藝文、特色產業各面向呈現各地社造成果。

縣府文化觀光局指出，今年社造點包括大湖、三義、竹南、苗栗、苑裡、獅潭、頭份等鄉鎮市公所，共結合各地12個社區團隊、9個青年團隊共同「擾動」，讓社區資源、特色產業、百工百業能以多元管道被看見，創新並傳承推廣。

有別於以往模式，今年縣府加強與7個公所橫向串聯，成果展以「社造季」方式啟動，9月21日至11月19日陸續推出活動，包括三義「義起雕塑慢城」森林藝術節；苑裡「聯合成果展」、大湖「大窩走讀藝術節」、苗栗「風箏節」、竹南「音樂會系列活動」、頭份「茶歌節」、獅潭「仙草花節」，邀全國遊客賞玩苗栗，在深度體驗中認識地方文化。

縣府上午為「老適在一起」生活節及社造季活動行銷，副縣長鄧桂菊及各鄉鎮首長代表共同啟動社造季，會場展出各地社區成果；「老適在一起」成果展當天呈現「說書人培訓」成果，以「社區繪本說故事」改編近3年由青年以藝術專長製作完成的繪本，並以戲劇方式演繹，分享家鄉大小事。

還有假日藝文展演、有獎徵答，另外草地市集有30家業者，有傳統工藝、農特產品、特色文創、銀髮體驗、美食攤販、擠福菜體驗等，以多元型態在特色館園區呈現，盼親子、好友動手參與，體驗農村特色活動。