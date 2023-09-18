南庄市場攤商抗議重抽籤 今協調保留原12攤商「續租」
苗栗縣南庄鄉公有零售市場8月完成耐震補強工程，鄉公所近日公告11月底租約到期後將重辦抽籤，引發市場舊有攤商不滿，深怕喪失攤位，一度於上周末在市場入口處拉起白布條抗議；為此，今天下午鄉公所舉行協調會並說明攤位遴選辦法。
南庄公有市場建築歷史30多年，鄉公所2018年爭取重建，由經濟部中部辦公室補助1千多萬元，今年施作耐震補強工程並於8月完工驗收，原有攤商也遷回營業。
但有攤商不滿鄉公所公告後要面臨重新抽籤，要求公所能保留續租的優先權。鄉長羅春蓮表示，經現場協調，會在原出租的30個攤位中，保留現有營業中的12攤商「續租」，另外考量有意承租攤商人數眾多，會在現有公共空間再規畫增加6個攤位。
她說，公告登記至10月13止，並於10月27日辦理抽籤，其資格為設籍南庄鄉滿一年，另增加6攤位則以中低收入戶及身心障礙者為優先。
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