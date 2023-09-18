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竹北市公所推e化服務 租借足球場、活動中心免出門
新竹縣竹北市公所為落實簡政便民服務，針對竹北市公立場地首推「線上e化租借」服務，包含竹北市里集會所19處、活動中心18處及文小十足球場，全面推動網路線上申辦，大幅縮減傳統紙本租借流程，在家操作免出門，線上租借、繳費一次搞定，服務今天起正式上線。
竹北市長鄭朝方表示，竹北是科技新興之都，其中力推市政e化即是他上任以來施政要項之一。今年初竹北6千民生紓困金發放，市公所便率先試行e化發放政策，e化成功申請率更高達9成以上，市公所持續努力落實e化服務，首推竹北市公立場地線上e化租借服務，提供市民更加省時便利的服務。
鄭朝方表示，未來可「線上e化租借」的公立場地包含文小十足球場、19處里集會所、18處社區活動中心等，即日起皆能透過線上申請預約租用。e化線上申辦初期，竹北市公所將維持臨櫃送件服務，惟線上申辦服務不受限時間、空間限制，24小時及例假日皆可受理，
鄭朝方說，市民可以使用電腦或手機進行場地出借，輸入竹北市公所官網再點入「場地租借」連結，按步驟點選欲租借場地，選擇租借日期、時段等，除了常見的單日租借，也有多日批次租借功能，市民不再受限臨櫃申請，上網就能一次完成預約租借與繳費，節省寶貴時間。
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