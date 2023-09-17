桃園國道客運難搭 市府籲中央開放雙層巴士、外籍駕駛

聯合報日前報導，基北北桃TPASS月票上路後，桃園往返台北的9005、9023等國道客運路線上班尖峰時段運能不足，導致市民經常搭不上車。桃園市交通局表示，上周五已邀集新竹區監理所、客運業者等單位，共同向交通部公路局反映問題，後續除研議加開班次、新闢路線，也呼籲中央開放以雙層巴士載客，提高載客量。

交通局表示，經查8月28日至9月14日，桃園1999陳情信箱已有37案反映9005、9023兩路線於上午尖峰時段班次不足導致無法上車問題，在社群中也引起討論，特別是中正藝文特區以後站位候車民眾反映要等至少1至2班車方得上車，造成市民通勤非常不便。

交通局表示，上周五市府邀集新竹區監理所、客運業者等單位，共同呼籲主管機關交通部公路局改善運能不足問題，經協調後，除已增開的9005及9023A各一加班車須納入固定班表行駛外，9023A路線預計上午6時20分至6時40分間再增開一班次，9005路線則研議調整發車站點，總計平日上午5時至8時30分，9005(A)行駛達25班次、9023(A)行駛達35班次。

交通局長張新福指出，依據民眾陳情案件分析，除增班外，也建議中央新闢經國轉運站往返台北轉運站或圓山轉運站的國道客運路線，並規畫國道段以中正藝文特區或經國轉運站為起點，闢駛區間行駛路線，交通局也會研議闢駛中正藝文特區至經國轉運站，加強市區客運繞駛經國轉運站路線銜接轉乘。

張新福也提到，因應客運駕駛量能不足，希望交通部也能研議開放國道客運以雙層巴士載客，提高載客量，或透過租用遊覽車疏運民眾；至於駕駛員不足問題，研議相關補貼機制、改善駕駛員薪資待遇及工作條件等，或引進外籍大客車駕駛員加入服務，以因應國內少子化趨勢。

張新福表示，國道客運運能不足，民眾上不了車的狀況持續發生，行政院通勤月票推動美意打折，民眾還是會改回使用私人運具，造成道路壅擠、行車事故增加，呼籲交通部公路局應提出有效方案，也提醒民眾，經國轉運站還有7500、1610及1611等路線可往返台北轉運站，其中7500路線預計納入TPASS月票第二波核定路線，民眾可多搭乘。