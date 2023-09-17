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追飛機少年！黑蝙蝠中隊教官邱垂宇「一生奉獻給飛行」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
文化局訪談黑蝙蝠中隊隊員邱垂宇(左)。圖／文化局提供
文化局訪談黑蝙蝠中隊隊員邱垂宇(左)。圖／文化局提供

全國唯一專為特種部隊設置的博物館「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，在民國41年至62年間，執行各種機密特種任務，是空軍犧牲最慘烈的特種部隊，竹市文化局為搶救即將被遺忘的歷史，持續進行隊員人物訪談，重建為當代的知識，成為博物館展覽敘事的資糧。

今年89歲的邱垂宇教官曾是黑蝙蝠中隊的一員，他生於日治時期昭和9年(1934)年，家族祖居桃園八塊厝（現為桃園市八德）。日本陸軍在八塊厝興建民間獻納的飛行場，曾參與挖掘水溝或搬石頭，飛行場興建完成，第一次看到飛機降落的時候，邱垂宇拉著弟弟追上去，伸手觸摸機身尾部，穿著飛行衣的飛行員不但沒有制止，還微笑以對，此時，追飛機的少年心中已種下翱翔天際的種子。

年輕飛行員借住邱垂宇家中，停在飛行場的飛機被推到住家後方的樹林，以躲避美軍的空襲。挺拔的飛行員出發前，都會摸摸孩子們的頭說：「讓我們盡全力為國家努力！」加深邱垂宇日後成為飛行員的心願。

高三時，邱垂宇決定報考空軍官校，出乎意料，獲得父親的支持，但是母親並不贊成，畢竟經歷過借住家中的日本特攻隊員出擊之後從未歸來，及空軍曾有失事的消息。邱垂宇向母親說明，中華民國空軍不會像日軍輕易犧牲飛行員的生命，他也會善用高職機械科背景，好好檢查飛機，不會妄自涉險，才得到母親的諒解與支持。

邱垂宇在民國60年通過徵選加入黑蝙蝠中隊，赴美受訓結束後，前往越南駐地，由美籍軍官帶飛在當地進行訓練，夜間的飛行訓練會經過北越領空，這類訓練美籍軍官就沒有跟機，經過一周的訓練與考核，通過之後才能正式執勤。

至民國62年初，前後去了3次越南，總共有9個月的時間住在越南駐地芽莊，每3個月回台一次輪休大概1個月，黑蝙蝠中隊解編後，邱垂宇回到飛行救護隊，執行各種救援任務，民國67年退伍後轉任華航機師，開始涉獵民航飛安，民國83年波音747-200總機師退休後，考入民用航空局飛航標準組從事飛行查核及飛機失事的調查工作，曾參與華航大園空難、名古屋空難調查。昔日追飛機的少年，不僅成為劃過天際的黑蝙蝠，還將一生奉獻給飛行。

文化局表示，黑蝙蝠中隊文物陳列館的特殊性在於軍事主題之文史保存、教育推廣及展示均有重要地位，透過深度訪談黑蝙蝠隊員及相關人物，全方位、多面向地探索不同觀點下的黑蝙蝠中隊歷史，讓這段歷史記憶永久保存。

邱垂宇(中)在越南駐地芽莊。圖／邱垂宇教官提供
邱垂宇(中)在越南駐地芽莊。圖／邱垂宇教官提供

蝙蝠 空軍 越南

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