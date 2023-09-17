南庄市場攤商抗議重抽籤 明協調會

苗栗縣南庄鄉公有零售市場8月完成耐震補強工程，市場舊有攤商搬回營業後，不滿鄉公所近日公告11月底租約到期後將重辦抽籤，昨在市場入口處拉起白布條抗議，指控鄉公所作法「鴨霸」；鄉長羅春蓮強調，是為了公平起見，部分攤商指控不合理，明天將辦協調會說明攤位遴選辦法。

南庄公有市場建築歷史30多年，鄉公所2018年爭取重建，經相關單位評估，由經濟部中部辦公室補助1千多萬元，在今年進行耐震補強工程，並於8月完工驗收，原有攤商也遷回營運。

不過，不少攤商不滿鄉公所公告之後要重新抽籤，讓有更多意願攤商進駐，昨掛出白布條表達抗議。有攤商說，都已花錢裝修攤位，且歷屆鄉長從未變更過方式，突然變更運作模式難以接受。

羅春蓮表示，南庄市場規畫30個攤位供出租，但多年來實際僅12名攤商營業，租約4年一簽，每個攤位月租3000元，如要續租必須約滿半年前申請續租，但現有攤商業者並未申辦。

針對發出公告後引起現有攤商不滿，羅春蓮強調，南庄市場多年來沒有管理委員會或自治會，攤位長年由固定攤商營運，鄉公所接獲鄉親反映不合理，因此公告11月底現有攤商租約到期後，公開公平方式重新抽籤，且公告也並未要求現有攤商在租約到期前撤離，相關指控並不合情合理。