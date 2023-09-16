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中台灣農業行銷展售會今起在苗栗開展 8大場館各具特色

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影

中台灣農業行銷展售會今天起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天，除了有各縣市農特產展售，每個周休假日各館還有多樣化的推廣活動、好康禮品相送，縣府歡迎各地民眾到苗栗參觀盛會，選購中台灣各縣市優質產品，並順道暢遊苗栗。

苗栗縣政府指出，中台灣農業行銷展售會自2018年在苗栗舉辦後，今年「中農博」終於再回到苗栗，這次共有8個展館，包括豐味苗栗館、尋味台中館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、新竹好市館，還有南苗投行銷館、淨零循環永續農業館，活動期間各展覽館都安排有不同的體驗及手作活動，要讓全國民眾看見中部各縣市獨特的農特產品，展售會到9月24日止。

苗栗縣長鍾東錦上午與各縣市首長、農會及農業部官員共同參與開幕式；鍾東錦強調，這次展售會6縣市攜手合作舉辦，展現中台灣堅強的農業實力，並配合 農業與科技推廣，致力淨零排放、永續農業的目標。

苗栗縣政府農業處長陳樹義指出，今年活動有滿滿好禮要送給大家，只要消費滿800元就能領取一張摸彩券，每天都會摸出豐富獎品，24日將抽出最大獎GOGORO機車一部，消費愈多中獎機會愈高。

縣府表示，為增加大家逛展樂趣，展售會並安排「集章逛場館」、「拍照打卡送好禮」、「填問卷送好禮」等活動，平日除了舞台區的演出活動，9月16、17及23、24日兩個周休假期，主舞台區也有各縣市推廣活動，歡迎大家到苗栗與農共舞，相關活動訊息可上「2023中台灣農業行銷展售會」官網查詢（www.cta.tw）。

中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側場地舉辦，苗栗縣長鍾東錦歡迎民眾來參觀，選購中台灣各縣市優質農特產品，順道暢遊苗栗。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側場地舉辦，苗栗縣長鍾東錦歡迎民眾來參觀，選購中台灣各縣市優質農特產品，順道暢遊苗栗。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等六縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影
中台灣農業行銷展售會今起在苗栗縣立體育場北側的場地舉辦，攜手苗栗、台中、雲林、南投、彰化、竹市等六縣市開展9天。記者胡蓬生／攝影

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