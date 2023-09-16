中央取消航空城跑道動工典禮怕抗爭？拆遷戶：行政院見

桃園市大園、蘆竹區的航空城拆遷戶不滿交通部和前市長鄭文燦「先建後拆」承諾跳票，完工期限也一延再延，現任市長張善政選舉期間部分提高補償的政見也還沒兌現，今天在蛋黃區桃園國際機場第3跑道用地竹圍街上封街抗議，要求3點主要訴求，包括拆遷補償評點從現在14.4調高至16.8，安置住宅售價維持鄭文燦卸任前提過的每坪13、14萬元，民航局與市政府須建置「桃園航空城拆遷重建委員」，成員里長要過半；現場並宣布10月13日到行政院抗議。

桃園市政府地政局表示，拆遷補償的評點是依據法令必須以公告當日的點數為基準，市政府已經方式透過不同的方式提高補償。另外，安置住宅售價因為工程隨著物價波動而調整，去年已經承諾每坪上限不超過22萬元；至於成立拆遷重建委員會一事，會連同其他的訴求和地方再溝通。

這場抗爭原本是針對行政院長陳建仁今天上午要到大園區竹圍里，出席航空城第三跑道動工典禮，在地市議員游吾和、徐其萬等人號召拆遷戶鄉親到會場外抗爭，警方原本已經劃出陳抗區，後來傳出相關單位評估後為避免失焦，取消動工典禮。不過抗爭仍照常舉行，警方原本規畫舞台和民眾各在馬路兩邊，讓車輛可以通行，但是因為參加抗爭的人越聚越多，為顧及民眾安全，游吾和等人與警方協調後決定封街。現場宣布10月13日到行政院抗議後，民眾多位里長、議員、立委和聲援團體都簽名支持。

游吾和強調，鄉親從102年就反映航空城拆遷的心聲，已經奮鬥10年不是3、5分鐘，不缺湊熱鬧的民意代表，要湊熱鬧就別來。另外，過去走上街頭的時候連鄭文燦都跟著走，但沒想到他和政府卻是坑殺航空城徵收戶最大的殺手。13日搭遊覽車到行政院抗議，這次絕對不一樣，有人質疑說已經在協調了就不要抗議，他要強調因為以前就是檯面上協調輸過一次，「信賴政府」卻變成受害，政府以為百姓好欺負吃定百姓，航空城陳情從92年到112年歷經朱立倫、吳志揚、鄭文燦、張善政市長調整評點都有違法之嫌，地方上花10年時間抗爭超越顏色黨派，目的是要為家園、子孫著想。

菓林、沙崙、竹圍（前里長）、三石、大海、南港、橫峰、海口、坑口等里里長、張廖簡宗親會、3位議員、立委黃世杰、賴香伶的執行長都到場。菓林里里長陳錫達高喊「把我們的家買回來」抗議不公不義的徵收，大家不要做沉默的羔羊任政府宰割，站出來要政府要接受人民的訴求，10月13日到行政院抗議就是政府漠視、欺騙拆遷戶，逼大家上街頭。

現場一直播放歌手潘美辰的歌「我想有個家」，不少抗爭的民眾舉出「騙」、「無能」手板，還有「還我一個家」、「鄭文燦承諾跳票」、「鄭文燦還我家園」、「張善政政見跳票」與「到行政院（陳情抗議）」的布條。80多歲長者對著舞台用閩南話喊著「這樣就對了、這樣就對了」，一名男子拿出民航局的告示牌，抨擊還沒徵收，就在他的地插牌說已經徵收，要他不能耕種和盡速移除作物。

立委黃世杰致詞表示，非常認同大家一起站出來，也抱歉過去太相信政府造成今天的民怨，政府答應調高補償，他在立院也要求政院與桃園市政府協調，相信先建後拆，相信安置住宅可以合理價格，但是政府一再跳票，看不下去，所以一定要站出來，要求得到白紙黑字合理的承諾與保障，包括公共設施要做得更好。

徐其萬議員說，今天要第三跑道動工典禮要不是政府無能、跳票，不會請大家出來在大太陽底下抗爭表達訴求，他每次在議會質詢要求提高徵收評點，從14.4調到16.8政府卻沒做到「吃大家夠夠」，土地權狀拿到但是沒點交一樣不能重建家園，無能的政府讓鄉親的期待一再落空。該增加的補償不給，只像乞丐給一點，等搬遷等到有的鄉親長輩已經往生，政府不要再這樣騙，我們一定還會再抗爭包括的行政院，直到政府聽到和接受鄉親的訴求。