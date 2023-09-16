苗栗南庄公有市場引爆爭議 攤商懸掛白布條強烈抗議

苗栗縣南庄鄉公有零售市場8月完成耐震補強工程，市場舊有攤商搬回營業，但不滿鄉公所公告11月底租約期後將辦理抽籤讓更多有意願鄉親進駐，今天上午在市場入口處等地拉起「請偉大的羅鄉長留口飯吃！」、「請鍾縣長主持公道！」等自救會白布條抗議，指控鄉公所作法鴨霸，嚴重影響攤商權益；鄉長羅春蓮強調前天鄉公所公告後得知攤商有不同意見，昨天已通知在18日召開協調會溝通、說明攤位遴選辦法，攤商指控並不合理。

南庄鄉公有零售市場位於南庄老街盡頭，營運多年，位居市區且鄰近南庄遊客服務中心，今天上午出現多幅抗議白布條，引起鄉民側目。

羅春蓮表示，南庄公有市場建築已有30多年歷史，鄉公所2018年爭取重建，經相關單位評估，由經濟部中部辦公室補助一千多萬元，在今年進行市場建築耐震補強工程，並於8月完工驗收，原有攤商也遷回營運。

她表示，南庄市場規畫有30個攤位可供出租，但多年來實際僅有12名攤商營業，租約4年一簽，每個攤位月租3000元，如要續租必須約滿半年前申請續租，但現有攤商業者並未申辦，鄉公所前天公告，凡是中低收入戶或是有意願的鄉親都有資格申請承租攤位，以抽籤方式進駐市場營運，但前天發出公告後就引起現有攤商不滿，鄉公所昨天為此通知18日召開協調會溝通及說明。