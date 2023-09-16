龍潭沒捷運、火車仰賴公路客運 4路線10月2日納入1200

基北北桃1200月票7月已正式上路，不過桃園龍潭有部分客運路線1820（含AB線）、1821、1728當時並未納入範圍內，引發地方居民反彈，市議員徐玉樹也說，龍潭沒鐵路、捷運，公路公車是地方仰賴交通工具。桃園市交通局表示，當時因計費售票設備系統尚未建置完成，10月2日起確定會納入第二波開放1200的路線，而營運至今年底的5350路線業者也同意納入。

今年基北北桃月票宣布納入路線時，龍潭許多客運路線皆未納入，徐玉樹表示，作為龍潭中途站的新竹轉運站至台北仁愛敦化路口的1728、竹東至台北轉運站的1820、1821，還有六福村至松山機場5350等公路客運路線，都沒被納入，引發龍潭民眾不滿。

徐玉樹說，龍潭大眾運輸工具少，民眾非常仰賴公路客運，當時因為系統不合導致民眾無法享有相關權益，大家都相當關心，因此積極協調，終於成功爭取。納入後肯定是利大於弊，讓民眾可分流搭車，不會全擠到709路線。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，1820（含AB線）、1821、1728路線，本月4日集相關業者、監理所站確認討論後，確定會納入第2波開放基北北桃1200的路線，先前5350因為客運公司提出不續營聲明，所以未規畫列入，不過經協調業者也同意。以10月2日上線為目標，票證、驗票機及客運業者目前都依照這個時程趕辦中。