桃園拍板引進YouBike2.0 年底汰換

桃園市公共自行車上路迄今，突破7200萬使用人次，但目前為YouBike1.0系統，雙北與新竹縣市已更新為YouBike2.0，地方民代爭取汰舊換新。桃園市交通局昨拍板引進2.0系統，今年底起逐步汰換，2025年1.0系統全面退場，2028年全市布建750站點；現行前1小時免費方案不變，但2.0上路後的電動輔助自行車，將有新費率。

桃園市交通局表示，桃園自2016年推廣公共自行車，全市12行政區有415處站點、10345輛自行車，為提升使用品質，將引進YouBike2.0，預計投放12000輛一般自行車和1590輛電輔車。

交通局指出，桃園YouBike1.0有前1小時免費優惠，YouBike2.0上路後，將延續補助，優惠福利不打折；不過升級後新投放的電輔車，設置成本較高，收費方式將會不同。

市府表示，1590輛電輔車2024到2026年陸續投放，初步規畫費率為前半小時20元，市府補助10元，民眾自行負擔10元；此為草擬方案，得予雙北討論後定案。

桃園市議員黃敬平表示，YouBike2.0將車柱上的機電系統轉移至車上，設置站點不必顧慮電力供應，有利廣為設站；新北公共自行車已更新為2.0系統，建議鄰近新北的桃園、蘆竹和龜山等3行政區優先執行，方便民眾跨區使用；應借鏡雙北經驗，減少逐步汰換不便。

交通局表示，共享單車仍然由微笑單車公司持續營運，新舊系統不相容、車柱無法共用，會循序漸進地汰換，在1.0系統站點旁增設2.0系統站點，降低民眾使用上的不便；新北與新竹也都採取YouBike系統，桃園市系統升級以後，可以配合規畫場站，有利於區域路網的布建。