竹市米粉摃丸節變竹塹特產節 竹市米粉公會批不受尊重
新竹市米粉產業聞名遐邇，新竹市工商發展投資策進會今年將米粉摃丸節轉型舉辦「竹塹特產節-米粉摃丸篇」，明後天將在幸福廣場、228紀念公園舉行。對此，新竹市米粉商業同業公會不滿，強調一直希望能繼續在「米粉寮」舉辦米粉節，傳承米粉文史與產業，公會爭取未果感到不受尊重，今年將不會參與相關活動。
對此，新竹市工商發展投資策進會總幹事曹永明說，工策會為補助單位，該補助科目為「地方產業行銷」，竹市產業多元，不能獨厚單一產業，因此今年以竹塹特產節形式辦理，並以米粉摃丸主角。歡迎公會另提出米粉產業傳承規畫，工策會將予協助。
新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴今天在臉書發出公告，表示米粉節因與市政府工策會會議未能達成共識，所以今年度的米粉節將停辦。「我們理解這是一個令人失望的決定，但我們將繼續努力爭取」，希望再次為大家帶來難忘的米粉節體驗。
鍾淑鈴說，新竹市舉辦米粉摃丸節將近20年，米粉商業同業公會都會支持協辦，並提到米粉產業在新竹市相當重要，全盛時期曾有上百家米粉工廠，現在因為人力老化、年輕人不願接棒與土地廠房納管問題逐漸衰退，目前約剩13、14家，集中在米粉寮，留存的文史與產業經驗更顯珍貴。
「今年活動在幸福廣場舉辦，跟米粉寮毫無連結。」鍾淑鈴認為，先前到市府與工策會開會，希望能爭取繼續在米粉寮舉辦，讓民眾造訪參觀曬米粉、搭波波車，聽耆老講故事等，但工策會堅決不要，讓公會相當失望，就怕產業文化逐漸凋零，也對去年曾來米粉寮期待再來的民眾很抱歉。
曹永明說，在前市府時期，曾經將米粉、摃丸節分開舉辦，但整體行銷效果沒有很好，考量該筆經費1年85萬元，且科目名稱為「地方產業行銷」應該整體規畫行銷，因此今年決定推出「竹塹特產節－米粉摃丸篇」，融入地方產業、十大伴手禮等內容，也有找來台中霧峰農會參與，同時強化城市交流。
曹永明強調，以竹塹特產節形式舉行，是希望讓每個特色產業都能雨露均霑，也符合該科目精神，不能將有限經費獨厚在單一產業上，明年的竹塹特產節將主打其他的產業別，當然也會邀請新竹市的特色產業一起共襄盛舉。
至於米粉公會希望能藉由活動傳承米粉寮歷史文化，曹永明說，公會可以提出相關計畫，工策會可以協助，並找來市府文化局一起討論，這部分沒有問題。
竹市工策會指出，「竹塹特產節-米粉摃丸篇」將於明、後天在幸福廣場及228紀念公園（府後街至中央路口）登場，邀請在地品牌業者帶來竹塹特產饗宴之外，活動還有大胃王比賽、特產DIY、有獎徵答、「丸粉集。竹好玩」市集及草地舞台演出。
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