桃園拍板引進YouBike2.0系統 年底進場作業
桃園市交通局為提升公共運輸運具品質，今天拍板引進YouBike2.0系統，年底將進行相關場站布建工作，預計2025年YouBike1.0全面退場，2028年完成全市750站布建。
桃園市政府表示，市府自2016年推廣公共自行車租賃，目前全市12個行政區共有415處場站、1萬345輛自行車投入服務，隨著民眾對共享運具的接受度提升，累計使用人次突破7200萬名，為滿足廣大市民使用需求和使用品質，所以決定引進YouBike2.0，且預計投放投放1590輛電動輔助車款。
桃園市交通局表示，共享單車未來還是由微笑單車股份有限公司持續營運，因YouBike1.0與YouBike2.0系統不相容，車柱無法共用，所以需執行分區拆轉作業，讓一個場站同時擁有1.0及2.0的系統，以降低民眾租借使用的不便。另外，該廠商亦為桃園鄰近縣市(雙北及新竹)現有公共自行車系統營運業者，後續升級作業將減小跨縣市場站規劃之介面，提升便利性。
交通局也說， 2.0系統採用車上機型式及輕樁車柱，具有不需辦理用電工程、建置快速及可彈性配置(斜向放置車柱)等優點，後續將以現有場站優先辦理拆轉作業，預計今年底開始執行2.0場站設備進場作業，2025年底1.0全面退場，2028年完成全市750站目標
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言