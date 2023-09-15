桃園拍板引進YouBike2.0系統 年底進場作業

桃園市交通局為提升公共運輸運具品質，今天拍板引進YouBike2.0系統，年底將進行相關場站布建工作，預計2025年YouBike1.0全面退場，2028年完成全市750站布建。

桃園市政府表示，市府自2016年推廣公共自行車租賃，目前全市12個行政區共有415處場站、1萬345輛自行車投入服務，隨著民眾對共享運具的接受度提升，累計使用人次突破7200萬名，為滿足廣大市民使用需求和使用品質，所以決定引進YouBike2.0，且預計投放投放1590輛電動輔助車款。

桃園市交通局表示，共享單車未來還是由微笑單車股份有限公司持續營運，因YouBike1.0與YouBike2.0系統不相容，車柱無法共用，所以需執行分區拆轉作業，讓一個場站同時擁有1.0及2.0的系統，以降低民眾租借使用的不便。另外，該廠商亦為桃園鄰近縣市(雙北及新竹)現有公共自行車系統營運業者，後續升級作業將減小跨縣市場站規劃之介面，提升便利性。