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紓解市區交通 中壢國小停車場明啟用 周邊7里月租有優惠

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，1期工程119格汽車位。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，1期工程119格汽車位。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區中壢國小校舍重建暨地下停車場興建工程，分2期施作，其中1期工程為地下1層停車場及地上5層校舍，原定去年10月完工，卻碰到疫情缺工料，直到今年5月才竣工，目前校舍已啟用，而地下停車場明開放使用，1期提供119、141格汽車、機車位，至9月底停車免費，10月起汽車每小時40元，機車計次30元，周邊7里另有月租優惠。

桃園中壢區中壢國小逾百年歷史小舍老舊，加上鄰近中壢火車站周邊停車位不足，因此桃園市政府將校舍重建並興建地下停車場，總經費9.88億，獲前瞻補助1.8億。

1期工程為地下1層停車場及地上5層校舍，2期工程為操場及地下1層停車場，共提供310格汽車位、280格機車位。為不影響學生上課原規畫以打設鋼軌樁做為擋土措施，為降低對周邊鄰房影響，減少振動與噪音產生並縮短作業工期，改採水刀輔助植入H型鋼方式施作。

1期工程原定去年10月完工，不過受疫情缺工料影響，延到今年5月竣工。桃園市長張善政今出席啟用典禮表示，中壢國小位在核心鬧區，目前1期校舍學生已開始上課，加上中壢周邊商圈多，停車空間不足，相信停車場能紓解民眾不便並帶動周邊商圈生意。

張善政說，目前1期提供119、141格汽車、機車位，明天上午8時許免費試營運，10月1日起機車每次30元、汽車每小時40元，1天最高280元，其中石頭、中建、中榮、中壢、東興、北安及新勢里里民有月租優惠，至今年底提供28格里民優惠3000元、15格一般民眾3400元。

交通局表示，1期開放8格充電車位，提供全桃園首處整合停車費及充電服務費，直接在繳費機上繳費，後續收費標準尚在討論中。

目前2期工程已動工，預計明年9月底完工，張善政指出，校舍跟停車場對學生和民眾是福音，期待2期工程如期如質完工。

桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，1期工程141格機車位。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，1期工程141格機車位。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，1期開放8格充電車位，提供全桃園首處整合停車費及充電服務費，直接在繳費機上繳費，後續收費標準尚在討論中。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，1期開放8格充電車位，提供全桃園首處整合停車費及充電服務費，直接在繳費機上繳費，後續收費標準尚在討論中。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，明天上午8時開放民眾停放使用。記者翁唯真／攝影
桃園中壢區中壢國小地下停車場今舉行啟用典禮，明天上午8時開放民眾停放使用。記者翁唯真／攝影

停車場 張善政 停車費

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