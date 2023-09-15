苗3000元敬老金 明年首發

苗栗縣長鍾東錦兌現1年發3000元敬老禮金政見，將於明年首發，資格設算日為明年元旦（含）之前年滿65歲的長者或年滿55歲原住民，有縣民問「僅差門檻1天，可以不可領？」縣府回應，礙於自治條例規定，只能等後年再領了。

鍾東錦重要政見敬老禮金，由縣府、鄉鎮市公所各負擔2000元、1000元，會在春節、端午節及重陽節，每人每節發1000元，明年正式發放。縣府估算設籍滿1年，1959年1月1日前出生長者10萬1481人，加上原住民1969年1月1日前出生1376人，共10萬2859人符合資格。

縣府近期製作相關海報告示，鄉鎮市公所也陸續寄發通知單，其中，苗栗市一名1959年1月2日出生的林姓市民僅差1天就能領，他認為如果明年滿65歲，應該可以補領65歲以後的敬老禮金。

縣府統計1959年1月2日至12月31日出生8054人、原住民1969年1月2日至12月31日出生139人，但依敬老禮金自治條例規定，發放對象是當年度1月1日（含）前年滿65歲以上，或年滿55歲以上原住民，且設籍滿1年以上，8000多人只能等後年再領了。

此外，重陽節將屆，縣府將針對2萬7900名80歲以上長者，陸續配發敬老禮品至鄉鎮市公所，公所協助致贈，內容物健走杖、運動毛巾。