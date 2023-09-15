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新豐松林國小旁成垃圾場 環局將開罰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新豐松林國小人行道常被民眾亂丟廢棄物，占據道路也散發惡臭。圖／取自臉書社團「我是湖口新豐工業區人」
新豐松林國小人行道常被民眾亂丟廢棄物，占據道路也散發惡臭。圖／取自臉書社團「我是湖口新豐工業區人」

新竹縣新豐鄉松林國小周邊人行道長期遭民眾置放家中垃圾，因垃圾堆置造成家長接送學童困擾，且惡臭髒亂也讓居民苦不堪言。新竹縣環保局稽查發現是當地2名婦人長期翻找、撿回收物，民眾見狀將廢棄物堆此，環保局昨派人清除，若再有類似行為，最高罰6千元。

林姓鄉民說，松林國小人行道上常被民眾亂丟廢棄物，不只家庭垃圾，還有各式回收物、家具等，每次經過都聞到臭味，有時候垃圾還滿到馬路上，走路都得左閃右躲，嚴重影響居民生活。

也有民眾將垃圾堆置照片上傳臉書社團「我是湖口新豐工業區人」，網友紛紛留言抱怨，松林國小圍牆常常有垃圾堆，並點出2名老婦在該處做回收，只要檢舉她們，就會被罵。

新竹縣環保局指出，經稽查了解當地2名老婦會去撿取資源回收物，並放置在公有地，附近民眾看到後也跟著堆置廢棄物，形同「破窗效應」。但目前垃圾清除政策是「垃圾不落地」，垃圾要交給垃圾車。

新竹縣環保局表示，根據廢棄物清理法第27條，於路旁、屋外或屋頂曝曬、堆置有礙衛生整潔之物，可開罰1200元以上、6千元以下，屆期未完成改善者，按日連續處罰。

廢棄物 新竹 人行道

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