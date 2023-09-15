桃園新民大樓 月底封館待拆

桃園市政府位於桃園火車站前商圈的「新民大樓」，近日傳出因公共安全與消防安檢疑慮被認定危樓，預計月底封館待拆，由於大樓內的停車場、圖書館和終生學習教室還有開放，引起民眾顧慮；市府昨證實將封館，但強調大樓非危樓，只是設備老舊毀損，不宜長久使用，預計明年公辦都更。

據了解，新民大樓產權為桃園市交通局所有，1、2樓為桃園市圖書館桃園分館，3到6樓委外經營停車場，7樓桃園區公所開設的長青學苑。其中，長青學苑課程多，學員總數近2千名。

長青學苑學員前天收到學苑通知，指新民大樓因公共安全和消防安檢被核定為危樓，「封館待拆」，但工作人員晚上又說消息是誤傳，不少學員因訊息難辨，心裡有顧慮。

桃園市建管處指出，新民大樓最近一次申報公安檢查合格是2021年7月29日，有效期限至今年年底，目前並非列管危樓。

桃園區公所也澄清，新民大樓並非危樓，但啟用至今約40年，消防緊急通報系統與安全門也陸續出現毀損，修繕需上千萬元經費，加上市府有改造老城區計畫，8日決定封館和啟動都更，考量民眾仍有使用需求與緩衝期限，將封館時間訂在9月底。

市議員余信憲表示，以長遠發展來看，都更有助於城市活化、帶動經濟發展，不過市府此次決定似乎過於倉促，資訊也不夠明確，應讓民眾有更多緩衝時間。

新民大樓封館衝擊長青學苑2千名學員上課權益，桃園區公所正在盤點轄內社區活動中心使用情況，尋覓適合上課地點；圖書館桃園分館停止營運後，藏書將調整至其他分館；停車場月租車位用戶則會移至鄰近文昌公園停車場，盡量減少影響。