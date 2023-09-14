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登錄發票抽大獎！桃園購物節消費滿300元 抽百萬購物金
桃園購物節抽獎活動明天起跑，只要上網登錄桃園境內8至11月消費滿300元發票即可參加抽獎，壓軸還將抽出百萬購物金和Toyota電動汽車。市長張善政表示，桃園除了有華泰名品城，還有豆干、龍潭花生糖等桃園在地特色美食，希望透過桃園購物節結合商圈力量打造桃園購物天堂，鼓勵全台遊客國慶連假到桃園消費，一起買爆。
經發局表示，全台民眾只要8月1日起到11月30日期間，在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路所開出的發票，單筆消費金額滿300元以上，至桃園購物節官方網站註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號，到特約店家消費更可以得到2倍抽獎序號；換言之消費900元，能獲3筆序號，特約店家則可獲6筆序號，每張發票最多獲得600組序號。
經發局長張誠表示，今年獎項總值超過千萬元，自10月6日起每周五、連續8周「周周抽」電動機車和電動手錶；此外今年首度推出「心頭好禮月月抽」及「百倍奉還抽」贈獎活動，「心頭好禮月月抽」將於10月和11月各抽出1位幸運兒，提供家電產品清單讓得獎者自行勾選，上限20萬元，讓民眾挑選最符合需求的超值獎品。
抽中「百倍奉還抽」的幸運兒則可獲得發票金額100倍的購物禮券，若有餘額再順延給下一位得獎者；壓軸則抽出一輛Toyota百萬電動汽車，保證讓得獎者們都滿載而歸。
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