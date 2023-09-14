不是只有搭船！石門水庫玩SUP、動漫路跑 將有一系列活動
桃園石門水庫風光明媚，搭乘觀光船遊湖遠近馳名，不過現除搭船外，桃園體育局結合教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」推動大溪阿姆坪划船、獨木舟及SUP立板划槳。今與桃園觀旅局舉行記者會宣布今年9至12月規畫一系列活動，動漫路跑嘉年華及石門水庫楓半馬等活動將運動結合觀光，實踐大龍門計畫玩出過去不一樣的石門水庫。
「大龍門計畫」以大溪、龍潭、石門等桃園重要觀光區域，同時也是桃園市長張善政選舉期間政見。
桃園市副市長蘇俊賓今下水體驗SUP立板划槳後表示，SUP立板划槳雖有難度，但趣味性高也安全，歡迎大家體驗。「大龍門」每年觀光人次超過1200萬，大溪老城區每年觀光人次近600萬，石門水庫風景區及龍潭觀光大池也都超過300萬旅遊人次，如何藉由體育的發展及休閒項目的推廣，讓桃園的觀光旅遊能夠更加深化，這次體育局與觀旅局共同合作，推出大龍門運動x觀光「大溪阿姆坪划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營」活動，就是非常好嘗試。
體育局長許彥輝表示，結合教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」推動，於阿姆坪三民溪水域辦理體驗課程，由桃園市體育總會划船委員會承辦大溪阿姆坪划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營，8月分已辦理56梯次，總計近1800人次參與。
體育局說，明起至19日有阿姆坪划船、獨木舟及SUP立板划槳體驗營、11月4至12日將在石門水庫南苑生態園區舉辦「桃園動漫路跑嘉年華」，以動漫IP為主題路跑嘉年華，12月3日更規畫「桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬」路跑活動，現已開放報名至10月13日止，周邊好康串遊台灣好行石門水庫線、桃禧漫遊渡假露營區、福華飯店、石門水庫遊艇及石門活魚等，讓民眾藉由參與運動暢遊眾多美景，打造桃園「運動x觀光」品牌。
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