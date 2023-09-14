快訊

金鐘58／《人選之人》賴佩霞角逐女配 2023入圍完整名單曝光

日職／禁暴動！阪神虎最快今封王 上千警力防球迷跳水嗨過頭

威力彩頭獎中數億元！歐吉桑一家三口現身 用夜市新買大背包領走1500萬現鈔

守護孩童牙齒健康 高虹安宣布幼兒園口腔巡迴健檢起跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天到三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天到三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形。圖／竹市府提供

為守護學齡前兒童牙齒健康，新竹市長高虹安今天宣布學齡前牙齒健檢校園巡迴正式啟動，市府衛生局與牙醫師公會合作，9月起至11月前進公、私立幼兒園展開牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務，預計1萬多名幼兒園學童受惠，希望降低學童齲齒發生率。

高虹安今天也到三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形，在創美牙醫診所牙醫師劉庭豪指導下，高虹安與現場小朋友一起學習「貝氏刷牙法」，並說明塗氟及使用含氟牙膏就是讓牙齒穿上鋼鐵衣，保護牙齒不容易被破壞。

此外，高虹安與現場小朋友以cosplay方式互動，與小朋友一起化身小小牙醫師的角色，一起為獅子「萊恩」刷牙及檢查牙齒，並透過「擊退蛀牙，童趣戳戳樂」遊戲方式，希望以活潑生動的方式，強化小朋友學習維護牙齒健康觀念。

高虹安親自分享「護牙五妙招」，包含均衡飲食少甜食、定期塗氟及使用氟化物、正確刷牙、定期看牙醫及窩溝封填等。她特別感謝牙醫師公會大力協助，與市府合作推動幼兒園校園巡迴口腔健檢及塗氟服務、補助65歲以上長者全口活動假牙等政策。

牙醫師公會理事長藍鴻文說，依據實證研究，牙齒塗氟可以降低乳齒齲齒率達37%、恆齒齲齒率達43%、使用1000至1250ppm含氟牙膏則降低23%的齲齒率。他也提到，各種使用氟化物防齲方法中，以使用含氟牙膏為最方便使用，提醒家長為孩童選購含氟牙膏也要注意氟化物須達到1000ppm以上才具防齲功效。

衛生局長陳厚全說，今年牙醫師公會邀牙醫師進駐幼兒園協助學齡前兒童牙齒健康檢查及塗氟服務，共134家幼兒園參與，預計1萬多名學童受惠，透過長期與牙醫師公會合作及歷年幼兒園校園牙齒檢查，幼兒園學童齲齒降低，由45.3%降至32至35%。

衛生局特別提醒家長千萬不要有「乳牙是暫時，蛀掉沒關係」的觀念，建議家長從小就要為孩子養成刷牙習慣，0至3歲孩童家長可用紗棉布或牙刷為孩子刷牙；3至6歲孩童自行刷牙後，家長再完整協助刷第2遍；6至9歲學童可開始學習貝氏刷牙法，孩童刷牙後再由家長重點加強大臼齒、門齒的清潔。

新竹市幼兒園展開牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務啟動。圖／竹市府提供
新竹市幼兒園展開牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務啟動。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天到三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天到三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形。圖／竹市府提供

牙齒 牙醫 醫師 高虹安 幼兒園 健康檢查 蛀牙

延伸閱讀

傷口腔也傷腎…嚼檳榔對健康害處多 大林慈濟指出關鍵在「檳榔素」

三重公寓驚傳傾斜 新北市府：將結構鑑定

張棋惠「有家族肺癌遺傳」 健檢查出肺部近20個結節

張棋惠「有家族肺癌遺傳」 健檢查出肺部近20個結節

相關新聞

守護孩童牙齒健康 高虹安宣布幼兒園口腔巡迴健檢起跑

為守護學齡前兒童牙齒健康，新竹市長高虹安今天宣布學齡前牙齒健檢校園巡迴正式啟動，市府衛生局與牙醫師公會合作，9月起至11...

小孩玩沙不怕曬傷 竹市府盤點6座公園打造遮陽設施

新竹市設有沙坑的公園常是熱門遊戲場域，但過去屢有家長反映希望能增設遮陽設施，避免曬傷或中暑。新竹市政府今天指出，已盤點新...

有創意！鼓勵長輩搭公車旅行 竹縣推10條社區輕旅行

鼓勵關懷據點長者走出家門！新竹縣社區培力育成中心盤點新竹縣縣社區教育體驗資訊，推出10條輕旅行路線，今天由社會處攜手社團...

打造人本交通 桃市首選優化桃園國小舊城區通學空間

桃園市張善政11日主持桃園未來城市發展會報，允諾落實人本交通、舊城改造，優先推動改善桃園區桃園國小前門民權路（中山路至中...

感受客庄風情 苗栗獅潭今年首推「來去仙水節」

苗栗縣獅潭鄉推展觀光，近年除推出「仙草節」，9月23日並將首度推出「來去仙水節」，結合健行、市集、客庄祭祀科儀、八音、表...

5都捷運聯盟 張善政：桃園將分享推動5G智慧鐵道經驗

桃園市長張善政今天上午到新北市見證5都（直轄市）捷運公司簽署合作備忘錄，成立「捷運聯盟」，並期望以技術、知能、資源、人力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦