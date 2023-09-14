守護孩童牙齒健康 高虹安宣布幼兒園口腔巡迴健檢起跑

為守護學齡前兒童牙齒健康，新竹市長高虹安今天宣布學齡前牙齒健檢校園巡迴正式啟動，市府衛生局與牙醫師公會合作，9月起至11月前進公、私立幼兒園展開牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務，預計1萬多名幼兒園學童受惠，希望降低學童齲齒發生率。

高虹安今天也到三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形，在創美牙醫診所牙醫師劉庭豪指導下，高虹安與現場小朋友一起學習「貝氏刷牙法」，並說明塗氟及使用含氟牙膏就是讓牙齒穿上鋼鐵衣，保護牙齒不容易被破壞。

此外，高虹安與現場小朋友以cosplay方式互動，與小朋友一起化身小小牙醫師的角色，一起為獅子「萊恩」刷牙及檢查牙齒，並透過「擊退蛀牙，童趣戳戳樂」遊戲方式，希望以活潑生動的方式，強化小朋友學習維護牙齒健康觀念。

高虹安親自分享「護牙五妙招」，包含均衡飲食少甜食、定期塗氟及使用氟化物、正確刷牙、定期看牙醫及窩溝封填等。她特別感謝牙醫師公會大力協助，與市府合作推動幼兒園校園巡迴口腔健檢及塗氟服務、補助65歲以上長者全口活動假牙等政策。

牙醫師公會理事長藍鴻文說，依據實證研究，牙齒塗氟可以降低乳齒齲齒率達37%、恆齒齲齒率達43%、使用1000至1250ppm含氟牙膏則降低23%的齲齒率。他也提到，各種使用氟化物防齲方法中，以使用含氟牙膏為最方便使用，提醒家長為孩童選購含氟牙膏也要注意氟化物須達到1000ppm以上才具防齲功效。

衛生局長陳厚全說，今年牙醫師公會邀牙醫師進駐幼兒園協助學齡前兒童牙齒健康檢查及塗氟服務，共134家幼兒園參與，預計1萬多名學童受惠，透過長期與牙醫師公會合作及歷年幼兒園校園牙齒檢查，幼兒園學童齲齒降低，由45.3%降至32至35%。