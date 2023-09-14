素人油畫展現幾種情 王嬿婷描繪中原大學校園風景

幾種情，是人與人之前的感情、對事物的情懷，也是對環境一景一物的觀察。王嬿婷畢業於中原大學會計系，2016年無師自通開始接觸繪畫，持續創作至今，本次「幾種情」展覽展出三大主題：台灣特色、中原風景與家庭生活。

2018年發表作品《海平面上的希望》以蘭嶼達悟族為主題，描繪10位孩童遠望燈塔，代表對未來的期待與目標，而舞動天際的飛魚，象徵著即將展翅高飛的夢想。同年創作《東方美人》描繪了台灣好山好水出好茶，「先苦後甘」的溫熱茶湯，如同台灣人溫暖樸實的性格，「回甘的溫暖」是裝載王嬿婷對台灣土地的熱愛，她藉由繪畫中的色彩及小筆觸，刻畫出生命的記憶與收藏，在畫面上凝聚採收的片段，傳達出代代道地的台灣味。兩件作品也獲得2018年Makapah美術獎佳作及竹梅源文藝獎全國油畫比賽入選獎的肯定，讓王嬿婷更加全心投入創作。

王嬿婷善於觀察生活周遭的一景一樹、運用照片記錄，並加入個人的記憶與經驗，構思畫面。她的油畫擺脫一般觀眾對於油畫用色厚重且鮮艷的印象，深具個人風格特色，而對母校校園的喜愛，更促成她描繪中原大學校景的動機，本次「幾種情」展覽中共展出30餘幅中原校景，各學系系館、行政大樓、宿舍等新舊建築一一入畫，跟隨著藝術家畫筆下的人物小藍與小白一起漫步中原。

而求學時的點滴成為她創作的重點，《愛的真諦》、《力力在目》描繪大一男女新生的宿舍，藝術家表示希望將這兩幅畫送給大學同班同學，找回18歲的青春記憶。《白頭學老》以中原大學商學院為主角，並參考老照片將已倒塌的榕樹還原，重現自身求學時期的校園風景。作品《盛世榕顏》描繪守護中原大學校園的老榕樹群，陪伴中原走過一甲子歲月，日前老樹熬過重生，將持續邁向恢復健康之路。校方也運用一年的時間盤點出中原校區內共有2085棵喬木、125種樹種，在藝術家的作品中詳細記錄綠意盎然的校園，更喚起中原人的回憶。

王嬿婷喜歡以畫筆記錄自己所熟悉的人事物，本次展覽作品不僅表現生活環境的景色，也將家人入畫，而作品取名結合畫內元素與文字諧音，觀賞畫作再閱讀畫名，常令人會心一笑。在「幾種情」首次個展中，她期望透過展覽，分享創作，並期許未來畫出更多感動人心的作品。

中原大學藝術中心「幾種情─王嬿婷個展」，自9月11日至10月21日免費參觀，歡迎民眾蒞臨欣賞。（藝術中心開放時間：週一至週五10:00-17:00、週六13:00-17:00、09/29-10/01中秋連假、10/07-10/10雙十連假及週日休館）

圖／中原大學藝術中心提供。

圖／中原大學藝術中心提供。