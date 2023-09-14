快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

素人油畫展現幾種情 王嬿婷描繪中原大學校園風景

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中原大學藝術中心提供。
圖／中原大學藝術中心提供。

幾種情，是人與人之前的感情、對事物的情懷，也是對環境一景一物的觀察。王嬿婷畢業於中原大學會計系，2016年無師自通開始接觸繪畫，持續創作至今，本次「幾種情」展覽展出三大主題：台灣特色、中原風景與家庭生活。

2018年發表作品《海平面上的希望》以蘭嶼達悟族為主題，描繪10位孩童遠望燈塔，代表對未來的期待與目標，而舞動天際的飛魚，象徵著即將展翅高飛的夢想。同年創作《東方美人》描繪了台灣好山好水出好茶，「先苦後甘」的溫熱茶湯，如同台灣人溫暖樸實的性格，「回甘的溫暖」是裝載王嬿婷對台灣土地的熱愛，她藉由繪畫中的色彩及小筆觸，刻畫出生命的記憶與收藏，在畫面上凝聚採收的片段，傳達出代代道地的台灣味。兩件作品也獲得2018年Makapah美術獎佳作及竹梅源文藝獎全國油畫比賽入選獎的肯定，讓王嬿婷更加全心投入創作。

王嬿婷善於觀察生活周遭的一景一樹、運用照片記錄，並加入個人的記憶與經驗，構思畫面。她的油畫擺脫一般觀眾對於油畫用色厚重且鮮艷的印象，深具個人風格特色，而對母校校園的喜愛，更促成她描繪中原大學校景的動機，本次「幾種情」展覽中共展出30餘幅中原校景，各學系系館、行政大樓、宿舍等新舊建築一一入畫，跟隨著藝術家畫筆下的人物小藍與小白一起漫步中原。

而求學時的點滴成為她創作的重點，《愛的真諦》、《力力在目》描繪大一男女新生的宿舍，藝術家表示希望將這兩幅畫送給大學同班同學，找回18歲的青春記憶。《白頭學老》以中原大學商學院為主角，並參考老照片將已倒塌的榕樹還原，重現自身求學時期的校園風景。作品《盛世榕顏》描繪守護中原大學校園的老榕樹群，陪伴中原走過一甲子歲月，日前老樹熬過重生，將持續邁向恢復健康之路。校方也運用一年的時間盤點出中原校區內共有2085棵喬木、125種樹種，在藝術家的作品中詳細記錄綠意盎然的校園，更喚起中原人的回憶。

王嬿婷喜歡以畫筆記錄自己所熟悉的人事物，本次展覽作品不僅表現生活環境的景色，也將家人入畫，而作品取名結合畫內元素與文字諧音，觀賞畫作再閱讀畫名，常令人會心一笑。在「幾種情」首次個展中，她期望透過展覽，分享創作，並期許未來畫出更多感動人心的作品。

中原大學藝術中心「幾種情─王嬿婷個展」，自9月11日至10月21日免費參觀，歡迎民眾蒞臨欣賞。（藝術中心開放時間：週一至週五10:00-17:00、週六13:00-17:00、09/29-10/01中秋連假、10/07-10/10雙十連假及週日休館）

圖／中原大學藝術中心提供。
圖／中原大學藝術中心提供。

圖／中原大學藝術中心提供。
圖／中原大學藝術中心提供。

圖／中原大學藝術中心提供。
圖／中原大學藝術中心提供。

中原大學 藝術家

相關新聞

空拍超壯觀！號稱史上最熱鬧 苑裡年度限定「鬼門關夜市」成功落幕

苗栗縣苑裡鎮一年一度限定的「鬼門關夜市」昨晚登場，原本只封街火車站前的為公路，今年因舉辦單位鬧雙胞，又增加天下路等街道，...

中壢馬幼藝所精采好戲早鳥有優惠 更有免費手作課快搶

桃園市文化局為推動眷村文史保存與藝術人文教育自幼紮根，同時推廣兒童及親子友善藝文活動，於中壢馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝...

素人油畫展現幾種情 王嬿婷描繪中原大學校園風景

幾種情，是人與人之前的感情、對事物的情懷，也是對環境一景一物的觀察。王嬿婷畢業於中原大學會計系，2016年無師自通開始接觸繪畫，持續創作至今，本次「幾種情」展覽展出三大主題：台灣特色、中原風景與家庭生活。

苗栗「山與茶的共舞」製茶體驗坊 今起開放搶線上報名

苗栗縣文化觀光局規畫在10月21、22日兩天舉辦「山與茶的共舞」製茶體驗工作坊，希望透過寓教於樂的方法學習製茶技術、感受...

拱天宮慶祝建廟160周年 全國各地逾2000尊媽祖回娘家

苗栗縣通霄鎮拱天宮為慶祝今年建廟160周年，將在9月29日、中秋節當天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請由拱天宮分靈的媽祖，以...

泰雅文化巨擘黑帶巴彥辭世 楊文科將頒贈褒揚狀

新竹縣泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（Hitay Payan）9月8日於家中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦