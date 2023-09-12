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機車路考S型大魔王為什麼取消了？ 新竹監理所特展揭密

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，其中紀錄早期機車駕照考試「S」型彎道測驗，不少人回憶當年考駕照就敗在這一關。記者陳俊智／翻攝
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，其中紀錄早期機車駕照考試「S」型彎道測驗，不少人回憶當年考駕照就敗在這一關。記者陳俊智／翻攝

公路總局新竹區監理所與桃園市立圖書館合作，今在藝文園區總圖2樓舉辦「展館藏翰墨，憶監理風華」聯展，現場陳列多種公路客運文物，勾起不少五、六年級生回憶，牆上老照片記錄早期機車駕照路考大魔王「S型彎道」更引起廣泛討論。新竹監理所長吳季娟表示，期望透過展覽傳達監理業務與民眾從小到老的生活息息相關。

機車駕照路考路線從民國初期至今共有4種演變，1946年至1968年是「Ω」型，1968年到1972年是「S」型，1972年到2016年是「U」型，2016年後則是在「U」型路線之上多設置二段式左轉、直角轉彎等關卡，但其中討論度最高的是「S」型路線，不少人笑著討論當年考了幾次才過關，還說有鄉土電影特別將路考編入劇情，反映一個時代的變化與進步。

桃園市監理站表示，「S」型路線堪稱歷年機車駕照考試的大魔王，1974年雖放寬路幅，但還是讓不少人卡關，後來因現實道路很少有S型，為符合實際道路狀況，1983年才取消，逐步進行路考路線修正。

新竹監理所此次在總圖展出的文物除了老照片，還有1983年發行的市區公車紀念車票、車掌小姐的剪票器和清點收入的數幣盤，另有多條公車路線圖介紹桃竹苗地區城鎮發展脈絡；聯展今天登場，交通部政次陳彥伯、公總陳文瑞等人都出席共襄盛舉。此次展期將至9月27日，新竹監理所歡迎民眾前往參觀，回憶兒時生活之餘，也了解台灣交通運輸演變脈絡。

公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
公路總局新竹監理所正在桃園總圖舉辦聯展，豐富多元的文物紀錄了交通運輸演進歷史，值得一探究竟。記者陳俊智／攝影
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路考 新竹 駕照

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