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有聲勝無聲 苗栗火車站周邊10路口智慧有聲號誌導盲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府在苗栗火車站周邊10處路口，建置智慧有聲號誌最近到位，只要智慧手機下載APP，並開啟藍芽功能，距離路口15公尺自動啟動引導音，縣府將辦理教育訓練，方便視障者利用。

縣府爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」補助經費，考量重要交通節點、使用需求，及鄰近苗栗縣視覺障礙者福利協進會辦公室等因素，在苗栗火車站周邊10處路口，建置路口智慧有聲號誌，並配合路口導盲磚、導引標線等設施，引導視障者過馬路。

10處路口智慧有聲號誌設備，最近完成建置及調校，路口並設置告示牌，引來民眾熱議，視障協會也覺得怪怪的，有聲號誌提供視障者使用，看不見告示牌，且也不知道那些路口有設置，縣府應該要加強宣導，讓視障者知道。

縣府工務處指出，智慧有聲號誌硬體剛就位，告示牌是要提醒用路人，有聲號誌會發出聲響，注意行人安全，縣府最近也會與視障協會合作，辦理教育訓練，協助下載「智慧有聲號誌」APP，當距離路口約15公尺，透過手機APP及藍芽功能，智慧有聲號誌會廣播訊號到手機上，自動語音播報所在位置的路名、紅綠燈秒數及路口資訊，並啟動南北向布穀聲、東西向鳥叫聲引導音。

10處智慧有聲號誌分別在苗栗市為公路及三西街口、為公路苗栗火車站東站停車場出入口、中山路及為公路口、中正路及為公路口、中華路及義民街口、為公路及福星街口、中華路及國華路口、英才路及正發路口、英才路及建中街口，英才路及自治路口。

苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，引導視障者過馬路。本報資料照片
苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，引導視障者過馬路。本報資料照片
苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，引導視障者過馬路。記者范榮達／攝影
苗栗火車站周邊10處路口建置智慧有聲號誌，引導視障者過馬路。記者范榮達／攝影

視障 火車站 告示牌

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