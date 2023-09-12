去年自殺死亡率全國最高 鍾東錦要求跨局處合作防治
全國自殺防治中心公布各縣市自殺死亡率，苗栗縣全國最高，縣長鍾東錦今天在縣務會議，要求各單位跨局處緊密合作，以多元化角度照顧鄉親需求，撫慰民心。
去年全國自殺死亡率為每10萬人16.2人，苗栗縣全國最高，每10萬人24人，今天縣務會議，鍾東錦表示，自殺原因廣泛，久病及照護問題是其中一大原因，要求縣府衛生局、社會處等攜手協助，在脆弱家庭、雙老家庭的弱勢族群加以關注，並協請最了解地方情況的村里鄰長等，協助就近關懷。
衛生局長張蕊仙說，自殺原因多元，透過數據觀察到青少年死亡率高，經濟困難等因素也是促成民眾想不開的原因之一；縣府教育處長葉芯慧指出，分析發現青少年多有同儕、感情等問題，因此在國中端已加強輔導關懷。
鍾東錦強調，針對自殺議題，由衛生局、社會處、教育處、勞青處等縣府團跨局處加強合作，給予溫暖關懷宣導，及符合民眾所需的幫助，從心理等各個層面照顧鄉親。
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