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苑裡年度限定「鬼門關夜市」明天登場 警方交管圖出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡年度限定鬼門關夜市明天登場，警方今天公告相關交通管制措施及範圍。圖／警方提供
苑裡年度限定鬼門關夜市明天登場，警方今天公告相關交通管制措施及範圍。圖／警方提供

苗栗縣苑裡鎮年度限定「鬼門關夜市」即將在明晚熱鬧登場，預期與往年一樣會湧入大量人潮，警方以「市場普渡民俗」活動為由，提前在今天上午開始公告相關道路交通管制範圍及措施，請民眾注意。

通霄警方表示，夜市周邊道路如大同路、為公路、天下路、成功路、信義路、忠勇街均有大批民眾前往參與普度民俗活動，為避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，於活動當天（9月13日）中午12時至深夜11點，管制相關路段。

管制範圍有苑裡鎮成功路以南、和平路以北、中山路以東、世界路以西等路段，管制時間及範圍內禁止自小客車以上車輛進入；實施管制路段可能有間歇性交通壅塞顧慮，請用路人於上述時間改道利用台1線道路，避免行經管制路段，儘量搭乘大眾運輸工具。

警方也呼籲前往參與普度民俗活動民眾，發揮公德心並遵守交通規則，配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，請勿違規停車（含臨時上、下貨物）或任意穿越馬路行為，貪圖一時方便影響他人，甚至發生交通事故，以維普度民俗活動周邊道路交通秩序。

另外，為避免因周邊停車空間不足而違規停車，車輛請停放於適當、合法之地點，警方將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點的違規停車取締，以維交通秩序及順暢。

普度 夜市 交通管制

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