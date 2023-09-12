先建後拆跳票？拆遷戶未安置就建跑道

桃園市航空城計畫「先建後拆」未按期程完成，地方視為跳票，行政院16日要在大園區風光舉辦桃機第三跑道動工典禮，地方認為先建後拆的安置住宅、安置街廓至今都交不出來，開發區還有2200棟的拆遷戶還沒搬出，動工勢必加大落塵量，砂石車頻繁進出也影響環境，民代和環團決定當天到場抗議。桃市府回應，安置街廓和安置住宅工程加速進行中。

市議員游吾和指出，如果按原先的期程，市府今年4月就該完成配地、點交，動作快的拆遷戶到現在應該在重建家園了；選擇安置住宅的人甚至已經遷入政府蓋好的新房子，但是一切都還在未定之數，今年底能否圓重建家園或入新居的夢，市府根本不敢打包票。

竹圍社區發展協會執行長徐耀德表示，政府不趕快完成安置街廓點交，居民無法重建家園，安置住宅也還沒蓋好、入住，但派出所、消防隊都要搬走了，再堆土方，讓人真的很不高興。

游吾和與14位里長決定16日第三跑道動工典禮時發動陳情抗議，要求政府重視問題，並趕快兌現先建後拆和相關拆遷補償。

議員徐其萬表示，抗議的導火線是桃機公司打算在大園區沙崙、後厝里近台61和台15線之間的航空城用地堆土方，約600萬立方公尺，當地里長都不贊成，因區內季風強，還有上千拆遷戶沒搬走，也有不需搬遷的住家，大量土方不只增加落塵，砂石車每天數百輛車次也有交通安全疑慮。

對於先建後拆「跳票」，桃市府地政局說，安置街廓和安置住宅工程都加速中，行政院也釋出善意，第3批還未搬出的拆遷戶如明年10月前遷出，可領獎勵金、租金補貼等，弱勢家庭自付額也以最小坪數最高售價的差額計算，相當優惠。

桃機公司也回應，會做好相關防治措施，包括施工街道洗掃確保空氣品質，與不降低道路髒汙等級，訂定施工作業上限面積，採用環保署自主管理標章認證車輛，工區還會設圍籬防溢座同時限制土方堆放高度，並設置灑水設施抑制揚塵；工區還會設置監視設備監控車輛清洗及汙染狀況，與圍籬設置「PM2.5微型感測器」確保空氣品質。