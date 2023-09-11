桃園推15條YouBike免費新玩法 假日暢遊老街水岸濱海

桃園市政府今年推出60分鐘免費騎乘YouBike優惠，市府觀光旅遊局相繼推出中壢火車站、機捷、南崁溪、大溪至龍潭三坑客家綠廊、龍潭大池、桃園巨蛋、老街溪水岸、濱海、八德茄苳霄裡等15條YouBike走逛桃園遊程，觀旅局長周柏吟今天下午表示，YouBike結合大眾運輸，推出15條非常適合騎YouBike暢遊桃園小旅行玩法，讓民眾假日騎乘出遊，自在享受低碳綠色遊程。

觀旅局推出15 條適合騎YouBike走逛桃園玩法，盤點資源、挖掘在地特色，搭配在地社群宣傳，涵蓋桃園各區景點範圍，包括中壢火車站前（車站至機捷A21）、機捷A18高鐵站（青埔景點）、南崁溪水岸（龜山到竹圍漁港）、大溪好行（大溪老街至山豬湖生態園區）、老街溪水岸（A21環北站至八字圳水岸公園）、龍潭三坑及龍潭大池（周邊景點）、桃園巨蛋（巨蛋周邊）、 濱海遊程（白沙岬燈塔至新屋石滬、綠色走廊）、機捷A9站（酒廠至台塑文物館）、八德茄苳霄裡陽光鐵馬道及夜市等15條YouBike自行車暢遊桃園旅程。

周柏吟特別推薦結合YouBike遊水岸、濱海及搭乘好行，暢遊大溪龍潭的桃園綠色觀光行程，其中南崁溪水岸遊程從龜山、桃園到蘆竹22公里自行車道，濱海沿線從新屋自觀音、白沙岬燈塔、永安海螺文化體驗園區延伸至新屋百年石滬風光，並可搭乘台灣好行501大溪快線、502小烏來線(假日行駛)及503石門水庫線(假日行駛)，都是民眾旅遊追風好去處。