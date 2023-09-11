桃園機場第3跑道將動工 航空城多里抗議先建後拆猛跳票

桃園市航空城開發案「先建後拆」未能按期程完成，被地方視為跳票，行政院16日要在大園區風光舉辦桃園國際機場第三跑道動工典禮，引來起方不滿，認為先建後拆的安置住宅、安置街廓至今都交不出來，開發區還有2200棟的拆遷戶還沒搬出，動工勢必加大落塵量，砂石車頻繁進出也影響環境，14位里長和在地藍綠議員、環保團體決議16日到場抗議。

市議員游吾和指出，從鄭文燦前市府到張善政上任，地方就一直陳情，兩位先後任的市長也對地方做很多承諾，包括加發補助金等，鄉親最期盼的「先建後拆」如果按原先的期程，市府今年4月就該完成配地、點交，動作快的拆遷戶到現在應該在重建家園了；選擇安置住宅的人甚至已經遷入政府蓋好的新房子，但是一切都還在未定之數，今年底能否圓重建家園或入新居的夢，市府根本不敢打包票。

徐其萬議員表示， 會有16日的陳情抗議，導火線就是桃園國際機場公司日前在地方上辦一場說明會，表示第3跑道要動工，屆時會在沙崙、後厝里靠近台61和現在的台15線之間的航空城用地堆土方，有約600萬立方公尺的量。這兩個里里長和周邊竹圍里、圳頭里里長聽了都不贊成，因為區內季風強，還有上千拆遷戶沒搬走，也有不需要搬遷的住家，堆放大量土方不只落塵會增加，以後砂石車每天數百輛車次還會引發安全問題。

游吾和上周邀集里民討論陳情抗議的訴求，獲得大園區里長會長聯誼會理事長林有財（後厝里）等14位里長的支持，決定16日（周六）行政院長參加桃園國際機場第三跑道及基礎設施計畫第一階段工程開工祈福動土典禮時，陳情抗議，要求政府趕快兌現「先建後拆」和相關的拆遷補償。

后厝里里長游素珠說，機場公司堆土方的里包括沙崙，在竹圍國中附近的台15甲線，雖然那個位置住戶很少，但是以後砂石車要從竹圍國中這邊進出，很多搬遷戶還沒搬，也有非搬遷戶住這邊，現在住家都反映少部分工程已經造成落塵增加，不敢開窗戶，另一個堆土位置雖然在后厝里中央路，但是很靠近沙崙里，堆放以後勢必落塵更大，砂石車進出更頻繁，大家都拒絕。

竹圍社區發展協會執行長徐耀德表示，雖然土方不堆在竹圍街上，但是堆在附近一樣會影響竹圍，政府不趕快完成安置街廓點交（不點效就無法重建），與安置住宅入住，人還沒走派出所、消防隊都要搬走了，現在又要堆土方，讓人真的很不高興。大海社區發展協會理事長李文登強調，社區這邊鄰近航空城工地，砂石車每天經過汙染嚴重，政府不設法降低汙染，堆大量土方等於要製造更大的汙染。