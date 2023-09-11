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桃園都發基金多挪用 前市府挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市都市發展基金近5年累積賸餘巨幅成長，但審計處發現長期未依法定基金用途，落實推動都更、公共設施用地取得及開闢公共建設，反而多補助各機關支出，多位議員批評前市府寅吃卯糧。都發局表示，過去確實未妥善運用，新市府上任後已盤點，將挹注於公園、學校等新闢工程用地取得。

審計報告指出，都發基金近5年度累積賸餘，由107年度4億3684萬元快速增加至111年度128億5527萬餘元，主因是桃園市因應捷運及鐵道建設，陸續於都市計畫訂定增額容積規定，並自2021年起實施容積移轉代金制度，使增額容積價金及容積移轉代金等收入大幅增加。

審計處發現，都發基金長期由市庫調度運用，並未依法定基金用途，落實推動都市計畫、都市更新、公共設施用地取得及開闢、公共建設；且近3年度補助政府機關支用金額占基金總支出達9成以上，市府卻對補助項目無整體規畫，且未訂定管考及追蹤機制。

「基金專戶的經費已完全失去基金成立的功能和目的。」議員牛煦庭表示，都發基金本應專款專用，但前市府以基金調借名義先支用，表面上降低法定公共債務，等公共建設需要取得公保地時，恐得另外找錢，讓急需用地的龜山公九公園、大崗高中一度成為最大受害者。

議員舒翠玲也說，都發基金過去常被用來挹注市府財源，納入市府預算後，又常用於常態性一次性活動；既然基金絕大多數收入來自容積代金，新市府團隊應多用於新闢道路、都更、公共設施保留地開闢才是正途。

都發局長江南志解釋，都發基金收入主要分為增額容積價金和容積移轉代金2大部分，其中增額容積價金部分並未限定用途，一部分會繳入市庫，一部分用於軌道、瓶頸道路等工程，「基本上收多少用多少」，使用上沒問題。

江南志說，過去市府未仔細盤點容積移轉代金適合用途，今年已完成盤整作業，對應各都市計畫的容積移轉代金收入，用於公園、綠地及學校用地取得，盼妥善運用都發基金。

都市計畫 議員 都更

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