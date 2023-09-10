苗栗縣第二處住宅用地到位 縣都委會要求蓋屋留老樹

苗栗縣審計室旁興建295戶社會住宅案，縣都市計畫委員會最近修正通過，要求現場的多棵老樹必須保或移植，每戶都有機車位，營建署城鄉分署修正後，經縣府核定發布實施。

營建署委託國家住宅及都市更新中心在苗栗縣，專案規畫6處基地興建700戶社會住宅，其中，審計室旁基地1191坪，原用地是縣府管理機關用地供消防用，因縣府消防局已在苗栗市經國路旁完成興建，沒有需求性，變更社會福利設施及機關用地，主要計畫通過，縣都委會最近修正通過細部計畫。

縣都委會考量295戶社會住宅，將引入大量人口，減少交通衝擊，並考量基地上舊軍營老榕樹、木麻黃等，至今仍生意盎然，有地方情感，決議增加停車位數量，尤其是機車停車格，必須每戶都有，老樹雖還沒有達到保護層級，仍必須移植或保留。

縣府指出，縣內共規畫6處基地，供國家住宅及都市更新中心興建700戶社會社宅，照顧弱勢及青年族群的居住需求，苗栗地方法院社會住宅「明駝好室」107戶，預計2025年10月完工，審計室旁第二處用地，都委會審查修正後到位。