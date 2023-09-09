桃園崙坪音樂村連兩天金曲歌王歌后好聲音 文創市集豐

桃園市年度崙坪音樂村活動今天下午在觀音區崙坪文化地景園區熱鬧登場，為期2天，小朋友組成的樂團帶來童真又搖滾的表演炒熱氣氛，也為活動揭開序幕。

桃園市政府詹秘書長榮鋒主持開幕活動，並表示崙坪文化地景園區環境優美適合親子同樂，民眾來遊玩的同時，也能參觀園區保有的日據時期文化遺構，更入選世界客家博覽會8大副展館之一，今、明兩日舉辦崙坪音樂村活動，將客家文化多元展現，期待讓更多人認識客家文化。

客家委員會副主委范佐銘說，崙坪音樂村活動為客家音樂開道，更將客家音樂一代一代傳承，讓客家文化落地生根；世界客家博覽會其他展區，也有不同的展演活動，歡迎大家共襄盛舉。

客家事務局指出，今明兩天假日迎來「崙坪客家生活樂」系列活動最高潮，邀請金曲歌王、歌后蕭敬騰、彭佳慧、謝宇威、羅思容用好聲音為「客家生活樂」留下完美印記；還有「國民姑丈」羅時豐以及林生祥、春麵樂隊、神棍樂團、Voco Novo爵諾歌手帶來演出，同時也有「海鷗K人聲樂團」帶來的「Hakka貝拉親子唱」，用客語帶來全新的音樂詮釋，邀請全家大小一同體驗客音之美。

舞台周邊也有精彩節目像「共下尞健身」在客家民謠的撥弦裡練習瑜伽，邀請民眾雙腳踩著大地，感受空氣、聲音與肌膚的親密接觸；「非洲派對」強烈的拍子帶動心跳加速，Remix南方非洲的客家音樂，帶領民眾感受不一樣的客家混種舞蹈風貌。

活動也與「小藏市」合作文創市集，不同風格的文創攤位豐富多元，「百工百業識客家手作坊」邀請民眾手作客家香氛、艾草皂、青草茶、客家菜包、捏苔球及拇指琴體驗；現場還有泡泡機及魔幻泡泡風車帶來一場令小朋友都瘋狂的「魔幻泡泡趴」，與專業棉花糖達人現場製作花式棉花糖贈送給大家。