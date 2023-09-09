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桃園大溪九月雪目前花開7成 將一路綻放至月底

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
俗稱「九月雪」的韭菜花，桃園大溪韭菜花目前花開7成左右，花期將一路至月底。圖／桃園市農業局提供
俗稱「九月雪」的韭菜花，桃園大溪韭菜花目前花開7成左右，花期將一路至月底。圖／桃園市農業局提供

俗稱「九月雪」的韭菜花，目前花開7成左右，桃園大溪水岸韭菜花季今明2天在大溪中庄景觀土丘舉行，農業局表示，今明2天有農特產品展，並販售韭菜相關產品及在地美食、韭菜捲餅DIY、舞蹈表演及農夫割韭菜體驗。9月11至17日則由大溪水與綠休閒農業協會於七張福德宮規畫低碳自行車、農事體驗、DIY、音樂饗宴、七張美食韭揚蛋等活動，花期將一路至月底。

俗稱「九月雪」的韭菜花，於每年8至9月盛開，桃園市大溪地區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種於石門水庫及大漢溪沿岸，種植面積達100公頃。目前花開7成左右，將一路綻放至9月底。

農業局長陳冠義表示，本次花季展區約50公頃，設有5個裝置藝術點，歡迎大家一起賞遊拍美照。今明2天，大溪區農會也於中庄景觀土丘舉辦農特產品展，結合農會產銷班、家政班、大溪水與綠休閒農業發展協會、大溪青農及農場，販售韭菜相關產品及在地美食、韭菜捲餅DIY、舞蹈表演及農夫割韭菜體驗等，歡迎大家一起來嘗鮮、體驗。

9月11至17日則由大溪水與綠休閒農業協會於七張福德宮規畫低碳自行車、農事體驗、DIY、音樂饗宴、七張美食韭揚蛋等活動。

桃園市副市長蘇俊賓說，桃園韭菜品質是全北台灣最優質，期盼未來蔬菜農業地景「韭菜花季」除了好吃、好看之外，一年辦得比一年好。未來農業局將與教育局更密切合作，讓桃園在地優質的農產品納入營養午餐食材，希望藉此讓桃園的孩子們，吃到在地品質最好、最營養的蔬菜。

桃園大溪水岸韭菜花季今明2天在大溪中庄景觀土丘舉行，桃園市副市長蘇俊賓（右2）說，桃園韭菜品質是全北台灣最優質。圖／桃園市農業局提供
桃園大溪水岸韭菜花季今明2天在大溪中庄景觀土丘舉行，桃園市副市長蘇俊賓（右2）說，桃園韭菜品質是全北台灣最優質。圖／桃園市農業局提供

韭菜 桃園 菜花

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