遭質疑隱匿建商丈夫資產 施淑婷：會補列申報

中央社／ 新竹市8日電

新竹市政府發言人施淑婷去年參選新竹市議員時，遭質疑隱匿建商丈夫資產未申報，施淑婷今天說，不知道配偶財產也需申報，並非隱匿而是漏列，會依規定補列。

民進黨高雄市議員鄭孟洳今天在臉書表示，她發現去年新竹市議員選舉的財產申報資料，施淑婷隱匿建商丈夫的資產。

對此施淑婷向中央社記者表示，去年選舉時因為行程很多，財產申報時，她不清楚也要將配偶的資產列入，因此漏列，並非隱匿。

施淑婷說，她丈夫是建商，各界都知道，也都查得到，她不需要隱匿，接下來若有需要補列的，她都會依規定辦理。

新竹市政府日前發布人事調整，施淑婷將轉任民政處長，對於人事案11日生效，施淑婷說，目前還未收到市府的人事派令，但下週一就任民政處長後，會依照規定申報一級主管財產，會把丈夫資產列入。

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