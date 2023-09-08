擔任新竹棒球場體檢會委員 李鴻源點出後續這挑戰最大

新竹市立棒球場工程缺失受到全國矚目，市府今天拍板將朝天然草皮或人工草皮置換工法方向進行改善；受邀擔任體檢會委員的內政部前部長李鴻源說，會議具體結論應可立刻執行，但他也點出「廠商願不願意配合，會是之後最大挑戰」，工程後續履約情形，會是棒球場能否加速改善的不可控因素。

新竹市立棒球場工程體檢會今年2月成立，邀集到11名專家學者參與，國立台灣大學土木工程系教授、內政部前部長李鴻源入列參與會議討論。他今出席第4次會議，特別盛讚美國大聯盟指定場務單位BrightView完成的棒球場檢測報告「真的非常專業」。

李鴻源說，這份新竹市立棒球場設施勘查及檢測報告相當專業、分析清楚，包括土層到底出了什麼問題？為何排水排不出來？球員為何會受傷？以及建議後續如何處理等都有提出專業見解。今天體檢會上跟市府與專家學者討論也有明確方向、具體結論。

「但廠商願不願意配合，會是後面最大的挑戰。」李鴻源說，後續修復到能夠啟用，可能要花費好幾千萬元，「廠商若不認這個帳怎麼辦？」即便已有明確建議改善方案，市府與廠商之間的權利義務問題會是最大問題，後續必須詳加釐清履約內容。

針對棒球場衍生相關缺失情形，李鴻源也直指問題核心「台灣並非沒有專家，而是當政府需要的時候不會去找專家，反而都是當弊案、狀況發生才去找專家」，若棒球場在招標時，就有找到專家檢視棒球場設計與規格，若有規範清楚，就不會有問題。

李鴻源也透露，今天在體檢會上就有熟稔棒球場的專家說，新竹棒球場這項工程在執行時「從頭到尾沒人來問我」；他認為台灣打棒球的人多，經營球場的人才也有，但專家卻沒能參與決策過程甚至未獲諮詢，沒有參與空間，自然會納悶發生什麼事？